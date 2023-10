Ekspert: wejście Hezbollahu do konfliktu między Hamasem a Izraelem doprowadziłoby do znacznej eskalacji

Najważniejszym pytaniem po sobotnim ataku Hamasu na Izrael jest to, czy Hezbollah zaangażuje się w walki, bo doprowadziłoby to do znacznej eskalacji konfliktu – ocenił w rozmowie z tygodnikiem „Mandiner” węgierski ekspert w dziedzinie geopolityki Attila Demko.

Podkreśla on, że arabska szyicka organizacja Hezbollah, która ma swoje bazy w południowym Libanie, posiada dużo większe możliwości niż Hamas. Do ostatniej, trwającej 34 dni wojny pomiędzy Hezbollahem a Izraelem (tzw. druga wojna libańska) doszło w lipcu i sierpniu 2006 r.

Według Demko sobotni atak był bezprecedensowy, innowacyjny i złożony, dużo efektywniejszy niż ataki w przeszłości. Pokazał, że Hamas nauczył się - dzięki pracy tajnych agentów i podsłuchom - jak uniknąć sytuacji, w której Izraelczycy z wyprzedzeniem znają plany napaści. Atak kompletnie zaskoczył siły Izraela, skutkując dużą liczbą ofiar - dodał Demko.

Ekspert przewiduje przeprowadzenie przez Izrael poważnego kontrataku, prawdopodobnie zarówno w powietrzu, jak i na lądzie. Jednak według niego walki, które mogą potrwać nawet miesiące, nie doprowadzą do całkowitego zwycięstwa nad Hamasem.

"Zazwyczaj udawało się tylko odstraszyć Hamas na dwa lub trzy lata, dopóki nie odbuduje swojej siły militarnej i zniszczonej infrastruktury" - ocenił ekspert, dodając, że konflikt będzie prawdopodobnie trwał z różną intensywnością w kolejnych dekadach.

W sobotę nad ranem ze Strefy Gazy wystrzelono w kierunku Izraela dziesiątki rakiet. Odpowiedzialność za atak wziął radykalny Hamas, ugrupowanie kontrolujące Strefę Gazy. W jego wyniku zginęło dotąd ponad 200 Izraelczyków.

Z Budapesztu Marcin Furdyna