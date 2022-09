Ekspertka PISM: działania Rosji na Ukrainie to "filtracja" i eksterminacja ludności

Działania Rosji na okupowanych terytoriach Ukrainy to oddzielanie ludności potencjalnie przychylnej od tych, którzy są wrogami i których czeka śmierć; to dziedzictwo pierwszej i drugiej wojny światowej - mówi PAP Agnieszka Legucka, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Komentując doniesienia o odkryciu masowych grobów pod Iziumem ekspertka PISM przypomina, że działania wobec miejscowej ludności, w tym jej eksterminacja, są pierwszymi podejmowanymi przez wojska rosyjskie na podbijanym terytorium. Władze ukraińskie poinformowały o odkryciu około 450 grobów w miejscu masowych pochówków pod niedawno wyzwolonym Iziumem, miastem, które od kwietnia było pod okupacją rosyjską. Większość ofiar stanowią cywile.

Ekspertka PISM nie wiąże doniesień o masowych grobach ze spontanicznym aktem okrucieństwa podczas obecnej wojny, lecz z prowadzoną przez Rosjan praktyką "filtrowania" ludności na terenach okupowanych. "To jest bardzo konsekwentne, metodyczne działanie nakierowane na to, by wyselekcjonować tych, którzy są gotowi na współpracę z władzami okupacyjnymi i tych, którzy są skazani na śmierć" - mówi ekspertka. Tych, którzy nie przejdą "filtracji" czeka śmierć bądź wywiezienie; wywożone w głąb Rosji są np. dzieci.

Legucka przypomina, że istnieją dowody na tworzenie przez Rosjan "obozów filtracyjnych" na okupowanych terytoriach Ukrainy. Rosjanie - jak ocenia - działają "w przekonaniu, że "muszą wyselekcjonować tych ludzi", podzielić ich na tych, którzy będą im przychylni i tych, którzy mogą im być wrodzy. Praktyka oddzielania ludności na potencjalnie przychylną i tych ludzi, których nie można złamać "to jest dziedzictwo pierwszej i drugiej wojny światowej" - mówi analityczka.

Ekspertka PISM zwraca uwagę, że "w przekazie rosyjskim stawiana jest od wielu lat teza, że Ukraina jest +anty-Rosją+". Przekaz ten głosi, że "zarówno język ukraiński, jak tożsamość ukraińska jest zagrożeniem dla Rosji". Propagowana jest teza, że Ukraińcy "nie będą dobrymi +poddanymi+". "Mamy do czynienia regularną eksterminacją narodu ukraińskiego ze strony państwa, które chce nie tylko podbić dane terytorium, ale również dokonać zbrodni na ludzkości" - podsumowuje ekspertka PISM.

Pod Iziumem rozpoczęła się w piątek ekshumacja ciał; prace prowadzi ukraińska policja i eksperci medycyny sądowej. Reporterzy światowych agencji informacyjnych informują, że niektóre z wydobytych ciał mają związane ręce i sznur na szyi. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) poinformowało w piątek, że chce wysłać misję, która zbadałaby okoliczności śmierci zabitych.