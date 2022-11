Eksplozja kosztów na budowie szybkiej kolei w Indonezji

Podczas szczytu G20 na Bali przywódcy Indonezji i Chin poprzez łącze wideo byli świadkami próby operacyjnej jednego z flagowych projektów chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI), czyli szybkiej kolei na trasie Dżakarta - Bandung.

Przeciwnicy projektu wskazują linię kolejową jako kolejny nieudany projekt Inicjatywy Pasa i Szlaku, który dodatkowo grozi wpędzeniem Indonezji w pułapkę zadłużenia.

Budowa przekroczyła pierwotny budżet o ponad 2,5 mld dolarów.

W przeciwieństwie do pierwotnie planowanych 5,5 mld dolarów - z których 75 proc. było finansowane na zasadzie preferencyjnej pożyczki - o całą pozostałą część ostatecznych kosztów, szacowanych w sumie na ok. 8,1 mld dolarów, musiała zadbać Indonezja.

Będzie to drugi zrealizowany przez Chiny projekt szybkiej kolei, poza granicami ChRL. W 2021 r. oddano połączenie Kunmingu w Chinach z Wientian, stolicą Laosu.

Na razie prędkość jazdy nie zachwyca. 80 km/h zamiast 350 km/h

Ostatnio zakończony szczyt G20 na indonezyjskiej Bali miał być okazją dla gospodarzy do pozyskania inwestycji zagranicznych. Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, plan ten nie powiódł się. Tematyka wojny oraz kryzysu nią wzmocnionego zdominowała obrady.

W trakcie szczytu miało jednak miejsce wydarzenie, wpisujące się w pierwotne założenia spotkania, które miał pokazać Indonezję jako miejsce nowoczesne i otwarte na kapitał zagraniczny. Próba operacyjna szybkiej kolei na trasie Dżakarta - Bandung (142 km) polegała na przebyciu przez pociąg 20-kilometrowego odcinka z prędkością maksymalną 80 km/h, czyli jedynie niespełna czwartej części planowanej prędkości końcowej 350 km/h.

Sama linia kolejowa uruchomiona zostanie dopiero w połowie przyszłego roku, o ile nie nastąpią kolejne opóźnienia. Te są bowiem zmorą projektu. Budowa linii, na którą umowę podpisano w 2015 r., miała zakończyć się w trzy lata temu. Ze względu na problemy z wykupem ziemi, pandemię COVID-19 oraz nieprzewidziane problemy techniczne podczas budowy jednego z tuneli, inwestycja finansowana częściowo w ramach BRI zalicza wieloletnie opóźnienie.

Do tego eksplodują jej koszty. Budowa przekroczyła pierwotny budżet o ponad 2,5 mld dolarów. W przeciwieństwie do pierwotnie planowanych 5,5 mld dolarów - z których 75 proc. było finansowane na zasadzie preferencyjnej pożyczki - o całą pozostałą część ostatecznych kosztów, szacowanych w sumie na ok. 8,1 mld dolarów, musiała zadbać Indonezja.

Pojawiają się pytania o ryzyko wpadnięcia w pułapkę nadmiernego zadłużenia

Przeciwnicy projektu wskazują linię kolejową jako kolejny nieudany projekt Inicjatywy Pasa i Szlaku, który dodatkowo grozi wpędzeniem Indonezji w pułapkę zadłużenia. Lista zarzutów jest zresztą większa: linia co prawda skróci czas przejazdu kolei na trasie pomiędzy stolicą a Bandungiem, będącym jednym z ważniejszych miast Jawy, z 3 godzin do 40 min. Ale jednocześnie przystanki końcowe znajdują się w dużej odległości od centrum miast, co w połączeniu z korkami drogowymi w znaczący sposób może zredukować zysk podróżnych na czasie przejazdu. Tym samym za olbrzymią kwotę ponad 8 mld dolarów otrzymujemy “białego słonia” - niezbyt użyteczną infrastrukturę, za to kosztową w utrzymaniu.

Z drugiej strony, projekt zmierza do finału. Nie wszystkie też opóźnienia są winą władz Indonezji czy Chin, w szczególności znaczny poślizg spowodowany pandemią. Władze wyspiarskiego kraju podkreślają zresztą cały czas wolę przedłużenia linii o kolejne 725 km, aż do Surabayi (poprzez Cirebon i Semarang), by połączyć tym samym kluczowe miasta wzdłuż północnego wybrzeża Jawy. Takie połączenie znacznie zwiększy nie tylko ekonomiczność projektu, ale wpłynie pozytywnie na rozwój kraju.

Inwestycja na Jawie wpisuje się w działania prezydenta Joko Widodo (zwanego Jokowi), który duże projekty infrastrukturalne uczynił flagową ideą swojej prezydentury. Warto tu wspomnieć o nowej stolicy Indonezji: mieście Nusantara na wyspie Borneo. Ma ona zacząć działać jako metropolia już w 2024 r.

Jak na razie, szybki rozwój gospodarczy Indonezji pozwala również na finansowanie tego typu projektów. Pomimo wysokich ich kosztów, trudno jest też obecnie mówić, że Indonezja wpadła w pułapkę zadłużenia.