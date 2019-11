Eksplozja niezadowolenia w Chile, protesty w Ekwadorze, Hondurasie i Haiti. Gdzie zmierza Ameryka Łacińska?

Ameryka Łacińska przeżywa eksplozję niezadowolenia. Jego epicentrum to Chile. Trwa tam bunt przeciwko rządom skrajnie liberalnego prezydenta. Poprzedziły go protesty społeczne w Ekwadorze, Hondurasie i na Haiti.

W Ekwadorze podnoszenie wszelkiego rodzaju opłat wynika z korupcyjnych praktyk, które przypisuje się byłemu prezydentowi Rafaelowi Correi i jego rządowi; w Gwatemali, Hondurasie, Peru i Brazylii kryzysy spowodowane skandalami korupcyjnymi miały olbrzymie rozmiary. To, co dzieje się w Chile wynika również z braku legitymizacji sił zbrojnych i żandarmerii niepoddanych weryfikacji po niedawnym wykryciu wielkich afer finansowych w wojsku - pisze EFE.Odkrywany obecnie tupet, z jakim uprawia się korupcję na kontynencie latynoamerykańskim, popycha ludzi do poszukiwania zmiany i bez znaczenia jest, czy będzie to zmiana lewicowa czy prawicowa - czytamy w analizie.Jeśli prawdą jest, że zdołano wykryć, iż za niektórymi ruchami protestu w Ameryce Łacińskiej stoją Hawana, Caracas i Managua, próbujące inspirować wydarzenia na latynoamerykańskiej szachownicy, złożone przyczyny niezadowolenia wykraczają znacznie poza inspirującą rolę, którą przypisuje się Wenezueli Nicolasa Maduro - ocenia EFE.Teoretycy, jak np. francuski ekonomista Thomas Piketty lub ekspert od kompleksu nierówności Branko Milanović - przypomina - wzywają do wdrożenia nowej polityki redystrybucji dóbr, która zapobiegłaby populistycznemu odchylenia w życiu publicznym.Prognozy ekonomiczne przedstawione w tym tygodniu przez MFW dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów - konkluduje hiszpańska agencja - ukazują w jeszcze bardziej niepewnym świetle perspektywy regionu, który miota się między nadziejami na bardziej sprawiedliwą przyszłość, a ślepym zaułkiem, z którego - jak chcielibyśmy wierzyć - już się wydobył.