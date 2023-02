Eksport francuskich alkoholi rośnie. Lepsza tylko sprzedaż samolotów i rakiet

Federacja francuskich eksporterów wina i napojów spirytusowych (FEVS) opublikowało komunikat, z którego wynika, że w 2022 roku sprzedaż za granicę wyniosła 17,2 miliarda euro, co oznacza wzrost o prawie 11 procent w stosunku do roku poprzedniego.

Ze wstępnych danych rządowych wynika, że w 2022 roku eksport francuskich win, szampanów, likierów, koniaków, ale także destylatów, nalewek czy piwa wyniósł 17,2 miliarda euro. Oznacza to wzrost w stosunku do roku wcześniejszego o 10,8 procent.

Miniony rok nie należał do łatwych z powodu utrudnień w ruchu lotniczym, które wynikały z obostrzeń pandemicznych, ale także globalnych skutków wywołanych agresją wojsk rosyjskich na Ukrainę. Osobną sprawą stała ogólnoświatowa inflacja, która poważnie wpłynęła na ograniczenie codziennych zakupów.

Największym rynkiem zbytu dla francuskich alkoholi są Stany Zjednoczone

Wiele jednak wskazuje na to, że francuskie marki, ze względu na swoją rozpoznawalność rynkową, lepiej poradziły sobie z kryzysem i spowolnieniem gospodarczym niż było to w innych krajach. Największy wzrost sprzedaży odnotowano w Ameryce Północnej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

Eksport do Stanów Zjednoczonych w 2022 roku wyniósł 4,7 miliarda euro, co oznacza wzrost o 14 procent w ujęciu rocznym. Obecnie ten rynek daje 25 procent wszystkich przychodów z eksportu. Pomimo brexitu i osłabienia funta eksport do Wielkiej Brytanii zwiększył się o 7 procent do 1,7 miliarda euro.

W tym roku sprzedaż do Chin i Hongkongu może się odbudować po okresie obostrzeń pandemicznych

Największe problemy dotyczyły Chin i Hongkongu, gdzie przez wiele tygodni zamknięte były hotele, restauracje i sklepy, ruch lotniczy był ograniczony, nie można było też organizować spotkań rodzinnych i towarzyskich.

W przypadku sankcji wprowadzonych na Rosję najbardziej ucierpiała sprzedaż szampana i drogich koniaków. Wstrzymany został bezpośredni handel jednak pośrednicy dokonują obecnie zakupów w strefach wolnocłowych, na przykład w Dubaju i dostarczają samolotami zamówiony towar do hoteli i restauracji.

W bilansie eksportowym tylko sprzedaż samolotów i rakiet wyprzedza wina i inne alkohole

Cała branża odczuwa skutki wysokich cen energii, paliwa, podwyżki płac i inflację, ale generalnie można się spodziewać, że 2023 rok nie powinien być gorszy. Warto pamiętać, że eksport alkoholi jest na drugiej pozycji we francuskim bilansie wymiany handlowej po lotnictwie i aeronautyce.