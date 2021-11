Ekwador: Operacja przeciwko przemytnikom narkotyków, przejęto dziewięć statków z kokainą

Marynarka wojenna Ekwadoru ogłosiła w poniedziałek sukces wielkiej operacji morskiej przeciwko przemytnikom narkotyków. Przejęto m.in. dziewięć statków z kokainą. Wojskowi zapewniają, że operacja sparaliżowała przemyt narkotyków szlakiem morskim do Meksyku i USA.

Jak podaje komunikat ekwadorskiej marynarki wojennej, operacja przeprowadzona "w koordynacji i przy ścisłym współdziałaniu z amerykańskimi służbami - FBI, CIA oraz agencją antynarkotykową DEA" - pozwoliła na rozbicie grupy przestępczej, która przemyciła do tej pory do Meksyku i USA "co najmniej 50 ton kokainy".

W rezultacie operacji ekwadorskich sił morskich zatrzymano na pełnym morzu dziewięć szybkich przemytniczych łodzi z ładunkami kokainy, każda z kilkunastoosobową załogą. Jednostki "ucharakteryzowane" były na statki rybackie i płynęły z ekwadorskiego portu Manabi, który przynajmniej od roku służy kartelom narkotykowym jako główne centrum operacyjne.

Kartele posługują się, jak informuje dowództwo ekwadorskiej marynarki wojennej, również innymi rodzajami jednostek pływających do transportu narkotyków. Ostatnio przejęto m.in. niewielką łódź podwodną pływającą w częściowym zanurzeniu, zdolną zabierać od 6 do 8 ton narkotyków.

Dowództwo ekwadorskiej policji ogłosiło w poniedziałek, że w ciągu ostatnich 24 godzin w toku 20 operacji policyjnych aresztowano 21 handlarzy narkotyków i skonfiskowano "trzy tony zakazanych substancji".

Przygotowania do tej wielkiej operacji na wodach Oceanu Spokojnego między wybrzeżem Ekwadoru i Meksyku trwały ponad rok zanim zdołano zidentyfikować przywódców organizacji przestępczej i rozpoznać ich metody działania. Udało się w końcu aresztować trzech głównych bossów powiązanych z kolumbijskimi i meksykańskimi kartelami narkotykowymi. Kierowali oni przemytem narkotyków drogą morską z portu Manabi do portów meksykańskich, skąd następnie trafiały one m.in. do Stanów Zjednoczonych.

Według władz amerykańskich przez Ekwador przebiega jeden z najważniejszych szlaków przemytu narkotyków do Ameryki Środkowej, Ameryki Północnej i Europy.