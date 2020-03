“El Espanol”: Katyń największą sowiecką zbrodnią podczas II wojny światowej

Hiszpański dziennik “El Espanol” przypominając we wtorek o 80. rocznicy zbrodni katyńskiej, pisze, że była to największa zbrodnia dokonana przez ZSRR podczas II wojny światowej.

Internetowy dziennik, kierowany przez popularnego hiszpańskiego komentatora Pedra Ramireza, przypomina, że zbrodnia katyńska przez lata była ukrywana przez ZSRR, a Kreml obwiniał hitlerowskie Niemcy o zamordowanie ponad 20 tys. polskich oficerów.

"El Espanol" odnotowuje pojawienie się na hiszpańskim rynku wydawniczym w marcu br. książki autorstwa niemieckiego dziennikarza Thomasa Urbana, pt. "Masakra katyńska". Wydawcą jej wersji hiszpańskojęzycznej jest madrycka Esfera de los Libros.

"Stalin zamordował 25 tys. Polaków, przez co [wydarzenie to - PAP] stało się największą sowiecką zbrodnią II wojny światowej" - napisał we wtorkowym tekście hiszpański dziennik, przypominając też o tysiącach Polaków deportowanych do Kazachstanu, którzy nie przetrwali trudnych warunków wywózki.

"El Espanol" powołując się na fragmenty książki Urbana odnotowuje, że odkrycie grobów polskich oficerów w Lesie Katyńskim doprowadziło do wojny propagandowej pomiędzy Trzecią Rzeszą a aliantami odnośnie sprawstwa tej zbrodni, popełnionej wiosną 1940 r.

Dziennik przypomina też, iż masakra w Katyniu została poprzedzona współpracą ZSRR z hitlerowskimi Niemcami na podstawie ich paktu o nieagresji z sierpnia 1939 r., a także rychłej okupacji Polski przez oba te kraje.

Marcin Zatyka