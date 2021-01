"El Mundo": Możliwa ekstradycja z Francji byłego szefa ETA

Były szef baskijskiej terrorystycznej organizacji ETA Jose Ternera może niedługo zostać sprowadzony do Hiszpanii - informuje madrycki dziennik "El Mundo". Potencjalna ekstradycja osadzonego w 2019 we francuskim więzieniu terrorysty jest bliższa po środowej decyzji sądu apelacyjnego w Paryżu.

"Sąd odrzucił argumenty obrony, że zarzucany Ternerze czyn uległ przedawnieniu" - napisał "El Mundo", zaznaczając, że szanse na uniewinnienie go we francuskim Sądzie Najwyższym są bardzo małe, przez co kwestia ekstradycji byłego przywódcy ETA do Hiszpanii jest "kwestią kilku miesięcy".

Ternera sądzony jest we Francji za zabójstwo w 1980 r. osoby z kierownictwa spółki Michelin.

Środowa decyzja francuskiego wymiaru sprawiedliwości stanowi przełom w staraniach władz Hiszpanii o ekstradycję baskijskiego terrorysty. Madryt już dwukrotnie składał w tej sprawie wnioski, jednak były one odrzucane z powodu złego stanu zdrowia Ternery. Cierpi on na chorobę nowotworową.

Blisko 71-letni Ternera od 17 lat ukrywał się we Francji, gdzie został ujęty w maju 2019 r. w regionie Górna Sabaudia. Podawał się za pochodzącego z Wenezueli pisarza.

W Hiszpanii mężczyzna jest oskarżany o cztery przestępstwa: przynależność do organizacji terrorystycznej, współpracę z grupą przestępczą, morderstwo, a także działanie na szkodę innych obywateli.

ETA dokonała samorozwiązania 4 maja 2018 r. we francuskiej miejscowości Cambo-les-Bains. Za główny cel w trwających 60 lat działaniach terrorystycznych stawiała sobie utworzenie niezależnego państwa Basków na terenie północnej Hiszpanii i południowej Francji. Wskutek jej akcji terrorystycznych śmierć poniosły, według danych MSW w Madrycie, 853 osoby.

