"El Pais": Hiszpania w piątek zakończy ewakuacje z Afganistanu

Rząd Hiszpanii nie podał daty zakończenia ewakuacji afgańskich współpracowników i innych uchodźców oraz opuszczenia Afganistanu przez hiszpańskich żołnierzy. Źródła rządowe, na które powołał się w czwartek dziennik „El Pais”, zapewniły jednak, że stanie się to w piątek.

Wcześniej minister obrony Margarita Robles nalegała na pozostanie sił hiszpańskich w Kabulu "do ostatniej chwili" wobec ultimatum talibów o wycofaniu wojsk międzynarodowych do 31 sierpnia. "Żołnierze hiszpańscy robią co w ludzkiej mocy, aby ewakuować jak najwięcej ludzi" - powiedziała.

Stany Zjednoczone ogłosiły, że z końcem sierpnia ich siły opuszczą Afganistan i zakończą ewakuację personelu, który współpracował z Zachodem w tym kraju.

Według dziennika "El Confidencial", który powołał się na źródła operacyjne, na lotnisku w Kabulu wciąż pozostają policjanci z hiszpańskiej specjalnej grupy operacyjnej (GEO) oraz jednostki interwencyjne policji (UIP).

Hiszpania, razem z innymi krajami zachodnimi, pod przywództwem Stanów Zjednoczonych bierze udział w planie ewakuowania z Kabulu ostatnich współpracowników afgańskich. Ta operacja sił międzynarodowych odbywa się poza strefą lotniska, ma na celu przetransferowanie jak największej liczby osób z Kabulu, które nie mogły dotrzeć na lotnisko. "Nie ma mowy o jakiejkolwiek ewakuacji spoza Kabulu" - powiedziała Robles.

Ludzie są przewożeni autobusami na lotnisko i tam kontrolowani bezpośrednio przez żołnierzy amerykańskich i brytyjskich. Ta strategia została przyjęta w bieżącym tygodniu, wobec zbliżającego się terminu wyjścia sił międzynarodowych z Afganistanu - poinformował "El Confidencial" za źródłami operacyjnymi. To część paktu Stanów Zjednoczonych z talibami, jednak żaden zachodni żołnierz nie może opuścić strefy lotniska - dodały te same źródła.

Talibowie wskazują Amerykanom punkty w mieście, gdzie znajdują się autobusy przeznaczone do transferów. Jest ich ok. 20, a Amerykanie rozdzielili je między kraje współpracujące przy ewakuacji. Hiszpanii przypadły dwa autobusy. Afgańscy współpracownicy są informowani o miejscu spotkania i transferu.

Jednak w środę wieczorem dwa hiszpańskie autobusy zostały zatrzymane przez talibów i nie dojechały na lotnisko. "Jedni przechodzą kontrole, a inni nie, zależy od dnia. Sytuacja jest chaotyczna" - napisał "El Confidencial". "My nie możemy po nich pojechać, nie możemy opuścić lotniska" - dodały źródła gazety.

Ci, którym udało się dotrzeć na lotnisko mimo blokad stosowanych przez talibów, są przeprowadzani najszybciej, jak to możliwe, do czekających samolotów. Do operacji w Afganistanie Madryt przeznaczył 3 samoloty Airbus A-400M, dwa lekkie pojazdy, sprzęt transmisyjny oraz lekką broń obronną.

Hiszpańska minister obrony ostrzegła przed "straszliwymi prześladowaniami" i przemocą wobec ludności w Afganistanie po przejęciu władzy przez talibów, wobec zbliżającego się terminu opuszczenia kraju przez siły międzynarodowe. "To klęska Zachodu" - podkreśliła.

Robles powiedziała, że czuje się sfrustrowana tą sytuacją, gdyż wie, że prześladowania i przemoc będą straszliwe, zwłaszcza wobec kobiet i dziewczynek. Dodała, że ma informacje z pierwszej ręki od ukrywających się w piwnicach osób, które chciały dostać się na lotnisko w Kabulu, ale musiały zawrócić, gdyż talibowie je "bili i oznaczali".

Według niej sytuacja wokół lotniska jest coraz bardziej skomplikowana, chaos, przemoc i agresja nasilają się. "Nie jest możliwe dotarcie na lotnisko, gdyż talibowie do tego nie dopuszczają, strzelają i atakują. Kiedy stracimy kontrolę nad lotniskiem, nie będziemy już w stanie ewakuować więcej osób, pomimo świadomości tragedii humanitarnej" - powiedziała. Obecnie lotnisko jest jedyną strefą bezpieczną, pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, podczas gdy reszta miasta jest kontrolowana przez talibów.

"Sytuacja jest dramatyczna, coraz gorsza, a jeszcze pozostają w Afganistanie współpracownicy Hiszpanii - powiedziała. - Talibowie są coraz bardziej agresywni, a kontrole (wstępu) na lotnisko coraz surowsze. Dodatkowo wielu współpracowników tłumaczy, że mieszka nie w Kabulu, ale w Heracie, a między tymi miastami są 3 godziny drogi. Ewakuujemy tyle osób, ile będzie możliwe" - zapewniła.

Do środy przybyło do Hiszpanii lotami przez Dubaj ponad 1240 osób z Afganistanu.

Z Saragossy Grażyna Opińska