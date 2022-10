Electrolux jest na minusie, bo ludzie przestali kupować sprzęt AGD

Szwedzki producent sprzętu AGD Electrolux opublikował wyniki za III kwartał 2022 roku. Spółka poniosła 605 milionów koron, czyli około 55 milionów euro straty. Perspektywy na kolejne kwartały nie są optymistyczne.

Electrolux w III kwartale tego roku zanotował przychody na poziomie 35,2 miliarda koron szwedzkich (około 3,21 miliarda euro), co oznacza wzrost o 1,2 procent w stosunku do analogicznego okresu roku minionego. Ten wzrost został osiągnięty dzięki wyższym cenom na oferowane artykuły. Równocześnie spółka przekazała, że poniosła stratę netto w wysokości 605 milionów koron, czyli około 56 milionów euro.

Bezpośredni wpływ na wyniki ma odczuwalny spadek sprzedaży, który wynika z ograniczenia wydatków konsumenckich. Decyzje o zakupie nowego sprzętu odsuwane są w czasie, ponieważ bieżące wydatki na opłacenie energii elektrycznej, gazu czy paliw zdecydowanie wzrosły. Spadły zakupy w ofercie ratalnej, ponieważ podwyżki stóp procentowych skutkują wyższymi odsetkami.

Najbardziej odczuwalny jest spadek sprzedaży w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, gdzie w tym roku odnotowano stratę około 1,2 miliarda koron.

Electrolux na początku marca podjął decyzję o wycofaniu się z rynku rosyjskiego, co zmusiło spółkę do zawiązania rezerw na kwotę 350 milionów koron. Te wszystkie zdarzenia doprowadziły do podjęcia działań oszczędnościowych, w tym cięcia kosztów produkcji i marketingu.

- Spodziewam się dalszego spadku sprzedaży, a poza tym w sklepach i hurtowniach są zapasy sprzętu AGD - powiedział dyrektor generalny Electroluxa Jonas Samuelson

Problemy z popytem artykuły gospodarstwa domowego na rynkach światowych mogą mieć bezpośrednie przełożenie na produkcję w polskich fabrykach. W naszym kraju działają cztery zakłady - fabryka kuchenek w Świdnicy, pralek w Oławie, suszarek w Siewierzu i zmywarek w Żarowie. Dodatkowo w Krakowie zlokalizowane jest Globalne Centrum Usług Finansowo-Księgowych.