Elon Musk pomaga przywrócić internet podtopionym włoskim miastom

Włoski region Emilia- Romania powoli wraca do życia po katastrofalnej powodzi. Nadal trudna sytuacja panuje w rejonie Rawenny, gdzie zniszczeniu uległo trzy tysiące budynków. Regionowi w przywróceniu internetu pomaga przedsiębiorca Elon Musk.

Uczniowie wrócą we wtorek do szkół w Cesenie i Forli, choć w tym drugim mieście nie dotyczy to liceów i techników. Nie zostały otwarte ze względu na kłopoty z dojazdem i zablokowane drogi.

W miejscowościach koło Rawenny, na obszarze, który najbardziej ucierpiał z powodu kataklizmu trwa wypompowywanie wody.

Mimo poprawy pogody i prognozowanego obniżenia poziomu rzek także we wtorek w Emilii- Romanii będzie obowiązywał czerwony, najwyższy stopień alarmu pogodowego.

Z 26 do 16 tysięcy zmniejszyła się w ciągu doby liczba osób ewakuowanych.

Całkowicie zamkniętych jest prawie 400 dróg, a częściowo 225.

Przywracane jest kursowanie pociągów, między innymi na trasach miedzy Forli i Rimini oraz Rawenną i Rimini. Ale nadal na niektórych odcinkach wprowadzona jest zastępcza komunikacja autobusową.

Technicy pracują nad tym, aby jak najszybciej usunąć występującą w wielu miejscach awarię internetu w szpitalach, szkołach, firmach.

Jedna ze spółek finansowych kupiła specjalne terminale od firmy Elon Muska, a on z kolei, jak poinformowały media, tak skierował swoje satelity, by zapewnić włoskiemu regionowi jak najlepszy sygnał.

Plaże w Rimini są uporządkowane, w pełni urządzone i gotowe- poinformował szef spółdzielni najemców plaż w stolicy włoskich wakacji Mauro Vanni. "Jesteśmy gotowi na przyjęcie klientów"- zapewnił.