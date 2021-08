EMA i ECDC: pełne zaszczepienie jest kluczowe dla ochrony przed Covid-19

Europejska Agencja Leków (EMA) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zachęcają we wspólnie wydanym w środę oświadczeniu, by osoby, które kwalifikują się do szczepienia przeciwko Covid-19, a jeszcze się nie zaszczepiły, by zrobiły to terminowo.

"Pełne zaszczepienie dowolnym preparatem zatwierdzonym przez UE zapewnia wysoki poziom ochrony przed poważną chorobą i śmiercią wywołaną przez SARS-CoV-2, w tym wariantami takimi jak Delta. Najwyższy poziom ochrony uzyskuje się po upływie wystarczającego czasu - od siedmiu do czternastu dni - od dnia podania ostatniej dawki szczepionki" - czytamy w komunikacie przesłanym przedstawicielom mediów.

Jednocześnie EMA i ECDC zastrzegają, że żadna szczepionka nie jest w 100 proc. skuteczna.

"Oznacza to, że można spodziewać się ograniczonej liczby zakażeń SARS-CoV-2 wśród osób, które ukończyły zalecany harmonogram szczepień. Jednak w przypadku wystąpienia infekcji szczepionki mogą w dużym stopniu zapobiegać poważnemu przebiegowi choroby i znacznie zmniejszyć liczbę osób, które trafiają do szpitala z powodu Covid-19" - napisano w komunikacie EMA i ECDC.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz