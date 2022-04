Embargo na rosyjską ropę i gaz spowoduje w Niemczech ostrą recesję

Natychmiastowe embargo na ropę i gaz spowoduje w Niemczech ostrą recesję. W ciągu dwóch lat straty wyniosłyby około 220 mld euro, co odpowiada 6,5 proc. rocznej produkcji kraju. W 2022 r. PKB znacząco zwolni - przekazali w środę ekonomiści doradzający rządowi w Berlinie.

Nawet bez embarga na dostawy ropy i gazu prognozy dotyczące tempa wzrostu PKB na rok 2022 i 2023 r. zostały obniżone - według nich niemieckie PKB w tym roku wzrośnie o 2,7 proc. (jesienią przewidywano 4,8 proc.). W 2023 r. PKB wzrośnie o 3,1 proc.

W przypadku wstrzymania dostaw ropy i gazu, tempo wzrostu w bieżącym roku skurczyłoby się do 1,9 proc., a w przyszłym do 2,2 proc.

W środę została opublikowana Wspólna Prognoza Gospodarcza przygotowana przez niemieckie instytuty gospodarcze, współpracujące z rządem federalnym - Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych (DIW Berlin), Instytut ifo (Monachium), Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii (IfW Kiel), Instytut Badań Gospodarczych w Halle (IWH) oraz Reńsko-Westfalski Instytut Badań Gospodarczych (RWI z Essen).

Nawet jeśli nie doszłoby do zerwania dostaw, to prognozy dotyczące tempa wzrostu PKB na rok 2022 i 2023 r. zostały obniżone. W scenariuszu bazowym (bez wprowadzenia embarga) przewidziano, że niemieckie PKB w tym roku wzrośnie o 2,7 proc. - jesienią przewidywano wzrost o 4,8 proc. W 2023 r. PKB wzrośnie o 3,1 proc. W przypadku wstrzymania dostaw ropy i gazu, tempo wzrostu w bieżącym roku skurczyłoby się do 1,9 proc., a w przyszłym do 2,2 proc.

"Zmniejszanie ograniczeń sanitarnych wspiera sektor usług. Niemniej nadal utrzymują się problemy z płynnością łańcucha dostaw, co jest następstwem kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, a to zakłóca produkcję przemysłową" - podkreślono w stanowisku. "Szok wywołany wojną w Ukrainie odbija się na działalności gospodarczej zarówno w kontekście podaży, jak i popytu. Rządowe pakiety stymulacyjne w czasie pandemii dodatkowo wpłynęły na inflację. Rosnące ceny podstawowych surowców energetycznych po inwazji rosyjskiej dodatkowo zwiększają presję na wzrost cen" - wskazano.

W konsekwencji inflacja w Niemczech w 2022 r. ma wzrosnąć do 6,1 proc. - jak przypomniano, będzie najwyższa od 40 lat. Jeżeli import gazu i ropy zostanie wstrzymany, inflacja w tym roku wyniesie ok. 7,1 proc., co będzie rekordowym wynikiem w powojennej historii kraju.

W scenariuszu bazowym stopa bezrobocia spadnie z 5,7 proc. (w 2021 r.) do 5 proc. zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. W wariancie zakładającym embargo, stopa bezrobocia wyniesie w 2022 i 2023 r. odpowiednio 5,2 proc i 6 proc. "Większość tego szoku zostanie wchłonięta przez zmniejszenie liczby godzin pracy" -podkreślono.

Analitycy uwzględnili możliwe modele zachowania się deficytu budżetowego. W scenariuszu bazowym dojdzie do jego "znaczącego zmniejszenia" w skutek wygaszania skutków pandemii. Według tej prognozy, deficyt spadnie do 52,2 mld euro w bieżącym roku i do 27,9 mld euro w roku następnym. Natomiast w przypadku wprowadzenia embarga na rosyjską ropę i gaz, ekonomiści przewidują, że deficyt w 2022 r. wyniesie "nieco ponad 76 mld euro (2,0 proc. PKB), a w 2023 roku - około 160 mld euro (4,1 proc. PKB)".

"Jeśli dostawy gazu zostałyby przerwane, niemiecka gospodarka znalazłaby się w stanie ostrej recesji" - podsumowali. Dodano, że w wypadku embarga "ważne byłoby wspieranie rynkowych struktur produkcyjnych bez zatrzymywania zmian strukturalnych". Ich zdaniem zmiany te i tak przyspieszą w branżach gazochłonnych. "Zależność od dostaw z Rosji, które do tej pory były dostępne po korzystnych cenach, i tak musi zostać szybko przezwyciężona" - stwierdził Stefan Kooths, wiceprezes i dyrektor ds. badań nad cyklami koniunkturalnymi i wzrostem gospodarczym w Instytucie Gospodarki Światowej w Kilonii.

Według danych, które niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu opublikowało 6 marca br., z Rosji do Niemiec jest importowane 55 proc. ogółu gazu ziemnego.