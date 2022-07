Energetyka jądrowa i cyberbezpieczeństwo. Na północy Polska ma interesującego partnera

Polska i Finlandia mają szerokie perspektywy rozwoju wymiany handlowej. Finlandia może wykorzystywać swój potencjał technologiczny do wsparcia rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Polska to dostawca zaawansowanych usług i atrakcyjny rynek dla fińskich inwestorów. O gospodarczych relacjach obu krajów w rozmowie z Piotrem Hajdeckim, głównym doradcą Business Finland oraz członkiem zarządu Finnish Trade Guild.

Nieduża Estonia ma większe obroty handlowe z Finlandią niż Polska. Polsko-fiński potencjał współpracy gospodarczej jest znaczący i czeka na wykorzystanie.

Energetyka jądrowa, jak wskazuje Piotr Hajdacki, stanowi jeden z ciekawszych sektorów potencjalnej kooperacji obu krajów i gospodarek.

Fińskie inwestycje w Polsce tworzą wartościowe miejsca pracy. Ciekawe są scenariusze wspólnego, polsko-fińskiego inwestowania w krajach trzecich.

Jakie jest znaczenie polskiego rynku dla fińskiego biznesu?

- Wzajemne obroty, jeśli popatrzymy łącznie na obrót towarami i usługami, wyniosły w 2021 r. blisko 5,5 mld euro. To 2,74 proc. całkowitych fińskich obrotów towarowo-usługowych za granicą. Polsko-fińskie obroty handlowe są wyższe niż obroty handlowe Finlandii z porównywalną pod względem wielkości Hiszpanią czy z całym kontynentem afrykańskim ujętym łącznie.

Miniony rok przyniósł nam solidny dwucyfrowy wzrost wzajemnych obrotów handlowych, który jest kontynuowany w pierwszym kwartale tego roku. Odczyt za pierwszy kwartał 2022 pokazuje, że tempo wzrostu obrotów wyniosło aż 26 proc. Tym razem szybciej rósł fiński eksport do Polski, bo w tempie 37 proc., przy dynamice importu z Polski na poziomie 20 proc.

Uważamy, że jest jeszcze spory potencjał do współpracy. Jest on dostrzegany w Helsinkach. Nie przypadkiem biuro Business Finland zlokalizowane jest w Warszawie i jest jednym z najliczniejszych biur w Europie.

Z jednej strony wynika to z tego, że z biura w Warszawie obsługujemy również inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Z drugiej strony jednak wskazuje to na potencjał polskiego rynku. Kilka dni temu w Polsce gościł Ville Skinnari, minister współpracy rozwojowej i handlu zagranicznego Finlandii, z misją intensyfikacji współpracy gospodarczej między naszymi krajami.

Warto pamiętać też o zaangażowaniu fińskich inwestorów w Polsce. Według danych fińskiego urzędu statystycznego wartość fińskich zakumulowanych bezpośrednich inwestycji w 2020 roku wyniosła 1,2 mld euro. Należy przy tym pamiętać, że wiele fińskich inwestycji w Polsce dotyczy sektora usługowego, w tym w obszarze informatyki i telekomunikacji (cyberbezpieczeństwa, technologii telekomunikacyjnych, automatyzacji procesów biznesowych), gdzie obok samego nakładu finansowego wartością są również miejsca pracy dla wysokiej klasy specjalistów.

Fińskie firmy w większości, jeśli nie wszystkie, są dobrymi „obywatelami korporacyjnymi” (ang. „corporate citizen”) w kraju, w którym działają. Oznacza to, że dbają o środowisko, rzetelnie płacą podatki, dobrze traktują pracowników. Fińscy inwestorzy mają też plany długookresowe, reinwestują zyski, a ich działalność cechuje stabilność i solidność.

Polski rynek jest interesujący dla fińskich inwestorów

Jakie jest miejsce Polski na inwestycyjnej mapie Finlandii w porównaniu z państwami bałtyckimi?

- Pyta pan o kraje bałtyckie – tu trzeba zwrócić uwagę na Estonię. To niewielkie państwo, liczące zaledwie 1,3 mln mieszkańców, które ma większe obroty handlowe z Finlandią niż Polska. W minionym roku przekroczyły one 6 mld euro. Estonia jest również dużym odbiorcą fińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ich zakumulowana wartość jest znacznie większa niż w Polsce.

Już te dwie wielkości pokazują znaczenie powiązań gospodarczych pomiędzy tymi dwoma państwami. Estonia i Finlandia sąsiadują ze sobą, są bliskie geograficznie i kulturowo. Podróż promem z Tallina do Helsinek trwa krócej niż podróż pociągiem z Warszawy do Katowic. A wielu Estończyków w tygodniu pracuje w Helsinkach, wracając do domów na weekendy.

Generalnie, zwłaszcza w Estonii i na Litwie, dostrzegamy silne związki z Finlandią, również na poziomie międzyludzkim. Podczas mojej jesiennej wizyty w Wilnie, zaskoczyło mnie, jak wiele osób ma osobiste doświadczenie z Finlandią – czy z racji studiów w tym kraju, pracy zawodowej, czy zwykłego sentymentu.

Ciężko tutaj porównywać znaczenie dla fińskiego biznesu Polski i krajów bałtyckich, ponieważ względna atrakcyjność rynku zależy od branży, profilu, sytuacji strategicznej i planów konkretnej firmy. Widzimy, że na polskim rynku panuje intensywna konkurencja i większa jest złożoność procesów biznesowych, ale jednocześnie łatwiej można skalować biznes i osiągać duże wolumeny.

Jakie branże są najważniejsze dla współpracy gospodarczej Polski i Finlandii?

- W ubiegłym roku w eksporcie towarowym do Polski zdecydowanie dominowały dwie kategorie – pierwsza to metale i wyroby metalowe, druga zaś papier, tektura i pochodne. W dalszej kolejności były to maszyny i urządzenia, tworzywa sztuczne oraz produkty przemysłu chemicznego.

Z kolei do Finlandii Polska dostarczała maszyny i urządzenia, metale i wyroby metalowe, samochody i środki transportu oraz pozostałe artykuły przemysłowe.

Istotnym elementem współpracy jest wymiana usługowa – jej wartość w ubiegłym roku przekroczyła 1,5 miliarda euro. W obu kierunkach dominowały usługi dla biznesu, usługi informatyczne i telekomunikacyjne oraz transport. Przy czym, o ile wymiana handlowa towarów jest w miarę zrównoważona – z niewielką nadwyżką Polski – o tyle w przypadku handlu usługami występuje duża nierównowaga na korzyść Polski, wynosząca prawie 800 mln euro.

Finlandia może być partnerem w rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej

W jakich branżach widzi pan największy potencjał współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Finlandią?

- Te obszary wiążą się z tradycyjnymi fińskimi kompetencjami, takimi jak: energetyka jądrowa, technologie telekomunikacyjne, cyberbezpieczeństwo i łączność krytyczna, digitalizacja, gospodarka wodna i wodno-ściekowa, dekarbonizacja przemysłu i budownictwa, sektor zdrowia. Tych perspektywicznych obszarów jest naprawdę sporo.

Wzrost i postęp, jaki dokonał się w ostatnim dziesięcioleciu w polskiej gospodarce, jak również stały apetyt biznesu na rozwój technologiczny, spowodowały, że nasze gospodarki są obecnie lepiej dopasowane do współpracy w tych, zaawansowanych technologicznie, obszarach. Czas pokaże, czy nadszedł złoty okres polsko-fińskiej współpracy gospodarczej.

Nowym pomysłem, który wybrzmiewał w wypowiedziach przedstawicieli firm, jest poszukiwanie możliwości wspólnego realizowania projektów na rynkach zagranicznych, w krajach trzecich. Takie podejście, oparte na łączeniu kompetencji i poszukiwaniu synergii ma, moim zdaniem, duży potencjał.

W ostatnich miesiącach obserwujemy ożywienie, jeśli chodzi o dialog w wielu z wyżej wymienionych dziedzin, czego przykładem mogą być: Polsko-Fińskie Forum Przemysłu Jądrowego, które odbyło się w kwietniu br., dwukrotna wizyta przedstawicieli Finnish Water Forum, fińskiego zrzeszenia firm sektora wodnego czy misja firm w obszarze „smart manufacturing”, czyli inteligentnej produkcji.

Finlandia poszukuje partnerów gospodarczych w regionie Europy Środkowo-wschodniej

Jak fińscy przedsiębiorcy oceniają sytuację w Polsce w kontekście wojny w Ukrainie?

- W ostatnich latach żyjemy w wyjątkowo turbulentnym otoczeniu. Najpierw pandemia, teraz mamy wojnę w Ukrainie. To rodzi potrzebę adaptacji do nowej sytuacji. Jednym z wariantów strategicznych rozważanych przez fińskie firmy jest nearshoring, czyli skracanie łańcuchów dostaw i lokowanie źródeł dostaw w krajach sąsiednich. Wiem, że są firmy, które rozważają przeniesienie swojej działalności z Azji, a krajem atrakcyjnym pod tym względem jest Polska, położona niedaleko, z dobrym wyjściem na Europę Zachodnią.

Firmy, które przed wybuchem wojny prowadziły działalność na rynku rosyjskim, zamykając działalność na tamtym rynku, przerywając projekty lub kończąc handel, szukają alternatywnych rynków – czy to dla lokalizacji działalności produkcyjnej, czy w poszukiwaniu nowego rynku zbytu. Polska, jako duży, rosnący rynek, położony relatywnie niedaleko, z perspektywą projektów stymulowanych napływem funduszy unijnych, jest dla fińskich firm interesująca.

Ważną kwestią jest percepcja Polski. Wiele fińskich firm – zwłaszcza małych i średnich – dopiero niedawno „odkryło” Polskę. Kiedy kilka lat temu jeździłem po Polsce z przedstawicielami tych przedsiębiorstw, którzy byli w Polsce po raz pierwszy, to wielu mówiło mi, że są zaskoczeni poziomem rozwoju Polski, że mieli inne wyobrażenie. Uważam, że warto podejmować działania, które jeszcze bardziej zbliżą oba kraje w sensie poznawczym.

Może to być zaskakujące dla wielu osób, ale Polska z Finlandią jest dobrze skomunikowana drogą lotniczą. Istnieją bezpośrednie połączenia pomiędzy fińskimi portami lotniczymi a Warszawą, Krakowem, Gdańskiem i Poznaniem. Trwają prace nad połączeniami drogowymi i kolejowymi – Rail Baltica i Via Baltica – co powinno w dalszej perspektywie udrożnić również komunikację lądową.