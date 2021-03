Energetyka łączy sąsiadów Chin i Rosji. Powstaje historyczny projekt

Współpraca energetyczna państw Azji Centralnej może przynieść prócz oczywistych korzyści ekonomicznych, także geopolityczne. Dzięki niej Kazachstan, Uzbekistan i Kirgistanu wzmocnią swoja niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, co trudno przeceniać mając za sąsiadów Rosję i Chiny.

Historyczny projekt

Trudna współpraca

Projekt automatycznego zarządzania stanem sieci przesyłowej został ogłoszony przez KEGOC w 1999 r. w ramach rządowego programu Cyfrowy Kazachstan. Na projekt składają się na niego trzy elementy: centralny system kontroli awarii, system pomiaru częstotliwości i mocy oraz system kontroli i monitorowania (tzw. WAMS/WACS). Jak informuje prezes kazaskiej firmy, ten etap jest pierwszym na drodze kompleksowej cyfryzacji kazaskiego systemu energetycznego w ramach planu Inteligentnej Sieci.Państwowy KEGOC jest największym operatorem w republice i jedynym o zasięgu ogólnokrajowym. Współpracuje z 21 lokalnymi operatorami, którzy dostarczają prąd do 45 przedsiębiorstw obsługujących końcowych odbiorców.Większość kazaskiej energii jest wytwarzana z węgla, choć w ostatnich latach silnie rozwijane są odnawialne źródła energii. Pomimo, że Kazachstan posiada jedne z najbogatszych na świecie złóż uranu, to nadal nie dysponuje żadną elektrownią atomową. Plan jej wybudowania we współpracy z Rosją do końca 2020 r. nie doczekał się jak dotąd realizacji.Plany koordynacji polityki energetycznej mają już swoją historię. W 2005 r. Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan powołały do życia Urząd ds. Koordynacji Wykorzystania Elektryczności i Energii. Ten regionalny organ miał przyczynić się do zwiększenia skuteczności wykorzystania zasobów energetycznych, zmniejszenia kosztów produkcji energii i oczywiście zapobiegania realizacji inwestycji w energetykę i wykorzystanie zasobów wodnych, które mogłyby być szkodliwe dla innych państw regionu.W 2011 r. KEGOC zaskoczył partnerów zagranicznych decyzją o wystąpieniu z systemu energetycznego Azji Centralnej, uznając Kirgistan i Uzbekistan za niezdolne do osiągnięcia porozumienia w kwestii regionalnych dostaw energii w okresie zimowym, a więc przy zwiększonym popycie na nią. KEGOC wskazał na techniczne problemy sieci energetycznych obu partnerów, co powodowało brak zdolności do koordynowania produkcji z popytem, a w konsekwencji częste awarie i przeciążenia, negatywnie odbijające się na kazaskiej sieci przesyłowej.Po dziesięciu latach od wyjścia z regionalnego systemu energetycznego, KEGOC obecnie wrócił do propozycji integracyjnych. Jeżeli wspomniany na początku projekt uda się zrealizować, to oprócz oczywistych korzyści ekonomicznych, wszystkie trzy państwa wzmocnią swoja niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, co trudno przeceniać mając za sąsiadów Rosję i Chiny.