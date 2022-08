Enerhoatom: celem rosyjskich ostrzałów w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej jest odcięcie prądu dla południa Ukrainy

Ukraiński koncern Enerhoatom oświadczył w sobotę, że celem dokonanych w piątek przez wojska rosyjskie ostrzałów na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej jest odłączenie siłowni od systemu energetycznego kraju i pozbawienie południa Ukrainy elektryczności.

"Akty terroryzmu jądrowego na Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, jej ostrzały artyleryjskie, mają na celu zniszczenie infrastruktury elektrowni, uszkodzenie wszystkich linii przesyłowych, przez które energia elektryczna jest przekazywana do systemu energetycznego Ukrainy, przerwanie dopływu prądu na południe kraju" - oświadczył Enerhoatom.

Elektrownia jest zajęta przez wojska rosyjskie.

W komunikacie opublikowanym na Telegramie koncern prognozuje, że nastąpią dalsze ostrzały. Zaapelował następnie: "Mogą temu zapobiec skoordynowane działania organizacji zajmujących się bezpieczeństwem, w szczególności ONZ, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i Światowego Stowarzyszenia Operatorów Elektrowni Atomowych (ang. WANO - World Association of Nuclear Operators)". Potrzebna jest też - jak dodano - "stała presja na Rosję ze strony wspólnoty międzynarodowej, by wycofała wojskowych z największego w Europie obiektu jądrowego".

Konieczne jest przywrócenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej "statusu obiektu cywilnego, którym była do czasu inwazji rosyjskiej" - podkreślił ukraiński koncern. Wezwał, by zagwarantować bezpieczeństwo siłowni i uniemożliwić katastrofę nuklearną. (https://t.me/energoatom_ua/8696)

Wojska rosyjskie w piątek dwukrotnie ostrzelały teren Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Jak powiadomił ukraiński koncern Enerhoatom, doszło do uszkodzenia stacji azotowo-tlenowej, co grozi wyciekiem wodoru i uwolnieniem do atmosfery substancji promieniotwórczych. Jeden z bloków energetycznych jest odłączony od systemu.

Koncern przekazał w sobotę, że trwa likwidacja skutków ostrzałów. Dodano, że Rosjanie zajęli wszystkie piwnice. Ukraiński personel nie ma dostępu do tych miejsc, więc w razie ostrzałów nie może ukryć się pod ziemią.