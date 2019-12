Erdogan: Turcja gotowa udzielić wojskowego wsparcia rządowi w Trypolisie

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział w środę, że Ankara może udzielić wojskowego wsparcia rządowi Libii i jest gotowa do obrony praw obu krajów we wschodniej części Morza Śródziemnego. Państwa UE odrzuciły już turecko-libijskie ustalenia w sprawie granicy morskiej.

"Wzmocnimy współpracę między Turcją a Libią. Powiadomiliśmy ich, że zawsze jesteśmy gotowi pomóc, jeśli będą tego potrzebowali. Od operacji bezpieczeństwa i współpracy wojskowej, po działania dotyczące naszych praw na morzu: jesteśmy gotowi" - powiedział w środę Erdogan tureckiej telewizji NTV.

Turcja i uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Libii zawarły 27 listopada br. porozumienie w sprawie granicy morskiej, w pobliżu greckiej Krety, co daje Ankarze dostęp do złóż ropy i gazu w spornej części Morza Śródziemnego. Przywódcy państw UE odrzucili ustalenia turecko-libijskie jako pomijające prawa Grecji i Cypru do ich wyłącznych stref ekonomicznych wokół wysp.

Prezydent Turcji zarzucił również mocarstwom światowym, że nie zobowiązały się jeszcze do wsparcia jego planu utworzenia "strefy bezpieczeństwa" w północnej Syrii, dokąd zamierza przesiedlić milion syryjskich uchodźców.

"Nawet kraje, które uważamy za najpotężniejsze i szanowane, nie odpowiedziały jeszcze na nasze wezwanie do utworzenia +strefy bezpieczeństwa+ i nie zadeklarowały swojego udziału" - powiedział dziennikarzom w Genewie, gdzie dzień wcześniej wziął udział w Światowym Forum ds. Uchodźców.

Erdogan opowiedział się we wtorek za przesiedleniem miliona syryjskich uchodźców do "strefy bezpieczeństwa" w północnej części Syrii na zasadzie dobrowolności i "w bardzo krótkim czasie". Zaznaczył, że w "strefie bezpieczeństwa" mogłyby powstać domy i szkoły.

Utworzenie "strefy bezpieczeństwa" przez wyparcie kurdyjskich bojowników z YPG z przygranicznego pasa na środkowym odcinku granicy turecko-syryjskiej jest deklarowanym celem rozpoczętej przez Turcję w październiku ofensywy w północno-wschodniej Syrii. Kurdowie nazywają tę operacją czystką etniczną, oskarżają też Turcję o zbrodnie wojenne podczas ofensywy.

Jak podkreśla Reuters, ok. 3,7 mln syryjskich uchodźców przebywających w Turcji, to największa społeczność uchodźców w skali światowej.