Erdogan wzywa Niemcy do neutralności w sporach jego kraju z Grecją

Prezydent Turcji wzywa Niemcy do neutralnego stanowiska Berlina w sprawie napiętych relacji na osi Ankara - Ateny.

W obliczu napięć między Grecją i Turcją, prezydent tej drugiej Recep Tayyip Erdogan wezwał we wtorek Niemcy do przyjęcia „neutralnego stanowiska”. Erdogan uczynił to w trakcie rozmowy telefonicznej z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem.

Stosunki Turcji z sąsiednią Grecją ulegają pogorszeniu. "Ankara przekonuje, że Ateny łamią traktaty międzynarodowe poprzez militaryzację wysp na wschodnim Morzu Egejskim. Grecja uzasadnia to groźbami ze strony Ankary i prawem do samoobrony" - przekazuje dpa i przypomina, że "Erdogan ostatnio wielokrotnie groził Grecji, mówiąc: Moglibyśmy nagle nadejść nocą".

Niemcy przekazały Grecji broń, która służy do obrony przed Turcją

Podczas swojej inauguracyjnej wizyty w Atenach Scholz bronił Grecji przed groźbami ze strony Turcji. Grecja zdecydowała się również na rozmieszczenie na granicy z Turcją sześciu niemieckich transporterów opancerzonych Marder, dostarczonych w ramach tzw. wymiany pierścieniowej broni.

We wtorkowej rozmowie telefonicznej z Scholzem Erdogan zasugerował także "ożywienie dialogu Ankary z Unią Europejską, rozmów o aktualizacji unii celnej oraz wznowienie negocjacji akcesyjnych" - informuje dpa, przypominając, że rozpoczęte w 2005 roku negocjacje akcesyjne między Turcją a UE są wstrzymane od kilku lat ze względu na "niezadowalający z punktu widzenia Brukseli rozwój sytuacji w tym kraju".