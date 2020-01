Erdogan wzywa "świat chrześcijański" do przeciwstawienia się planowi pokojowemu USA

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wezwał w piątek "świat chrześcijański", by przeciwstawił się planowi pokojowemu prezydenta USA dla Bliskiego Wschodu. "Chrześcijanie również mają prawo do Jerozolimy" - oświadczył.

W przemówieniu wygłoszonym na spotkaniu z kierownictwem rządzącej w Turcji Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), transmitowanym przez telewizję CNN Turk, Erdogan po raz kolejny powiedział, że plan Donalda Trumpa sprowadza się do strategii utrwalenia izraelskiej okupacji Zachodniego Brzegu Jordanu.

Pozostawienie całej Jerozolimy w "splamionych krwią rękach Izraela" jest nie tylko wymierzone w żyjących tam muzułmanów i chrześcijan, lecz stanowi "największe zło, jakie można wyrządzić ludzkości" - powiedział Erdogan.

Jerozolimę określił on przy tym jako "klucz do pokoju". "Mam przesłanie do świata chrześcijańskiego: powinien jej bronić, również ma prawo do Jerozolimy" - powiedział.

Prezydent Erdogan powiedział, że swoje stanowisko w sprawie Jerozolimy przedstawił również naczelnemu rabinowi wspólnoty żydowskiej w Turcji, Isaakowi Halevie, z którym spotkał się w czwartek w pałacu prezydenckim w Ankarze.

Wystąpił także z krytyką krajów arabskich za to, że nie przeciwstawiły się planowi Trumpa; na pierwszym miejscu wskazał Arabię Saudyjską, ale wymienił także Oman, Bahrajn i Abu Zabi.

"Jeśli nie potrafimy obronić meczetu Al-Aksa (w Jerozolimie, jedna z najważniejszych świątyń muzułmańskich na świecie - PAP), jutro sięgną po Al-Kabę (relikwiarz w Mekce z wmurowanym w ścianę Czarnym Kamieniem, jedno z najważniejszych miejsc islamu - PAP)" - ostrzegł Erdogan.

Przedstawiony we wtorek plan Trumpa zakłada utworzenie dwóch oddzielnych państw - Izraela i Palestyny. Palestyńską stolicą miałoby być miasteczko Abu Dis leżące 1,6 km od Jerozolimy Wschodniej. Projekt zakłada też zamrożenie na cztery lata żydowskiego osadnictwa na palestyńskich terenach administrowanych obecnie przez Izrael oraz całkowitą demilitaryzację Palestyńczyków.