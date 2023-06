Estonia: Badanie: stosunek do przyjmowania uchodźców z Ukrainy zależy od narodowości ankietowanych

Stosunek do przyjmowania w Estonii uchodźców z Ukrainy zależy od narodowości ankietowanych - wynika z badań firmy Turu-uuringute AS zleconych przez estoński rząd.

Pozytywny stosunek do przyjmowaniu w Estonii ukraińskich uchodźców wzrósł w maju zarówno wśród badanych określających się jako Estończycy, jak i wśród mieszkańców innych narodowości. 82 proc. Estończyków popiera pomysł ich przyjmowania w kraju, w przypadku mieszkańców innych narodowości, z których zdecydowaną większość stanowią Rosjanie, wskaźnik wyniósł 56 proc.

W maju odnotowano w kraju ogólny wzrost pozytywnego stanowiska wobec tej kwestii, w odróżnieniu do poprzednich dwóch miesięcy, kiedy poparcie to odnotowywało spadki. 73 proc. respondentów wybrało opcję "zdecydowanie popieram" lub "raczej popieram", w lutym i marcu było to odpowiednio 67 i 65 proc.

80 proc. mieszkańców Estonii popiera pomysł dostarczania Ukrainie wsparcia humanitarnego i w tym przypadku również odnotowano różnice pod względem narodowości. Pozytywnie do kwestii odniosło się 87 proc. Estończyków oraz 65 proc. mieszkańców i obywateli innej przynależności etnicznej. 86 proc. Estończyków popiera z kolei dostarczanie Kijowowi wsparcia militarnego, pozytywny stosunek do tego wyraziło jedynie 28 proc. mieszkańców niebędących Estończykami.

Z Tallina Jakub Bawołek