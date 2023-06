Estonia: Czarne pierwsze strony gazet ze zdjęciem premier jako protest przeciwko podniesieniu podatku VAT na prasę

Najważniejsze gazety Estonii - protestując w czwartek przeciwko podwyższeniu stawki podatku VAT dla prasy - wydrukowały czarne strony ze zdjęciem premier Kai Kallas.

Wszystkie główne gazety Estonii opublikowały w czwartek czarną stronę, na której obok podobizny premier Kallas zapytano: "Kajo Kallas, czy naprawdę występujesz przeciwko faktom, dialogowi i demokracji?".

Estoński parlament przegłosował we wtorek zmiany, według których od 2025 roku podatek VAT na prasę zostanie podniesiony z obecnych 5 do 9 proc. Rząd argumentuje decyzję koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa kraju (wydatki na obronność mają zostać podniesione do 3 proc. PKB - PAP) oraz poprawy balansu fiskalnego. Zwiększenie podatku dla prasy ma wygenerować dodatkowych 3-4 mln euro, które trafią do budżetu państwa.

"Wierzę, że zmiana podatku nie wpłynie na jakość estońskiego dziennikarstwa. Rozumiem, że liczy się każdy cent, ale w tym przypadku jest to kompromis osiągnięty po naprawdę długich rozważaniach" - powiedział Lauri Hussar, lider tworzącej większość parlamentarną liberalnej partii Eesti 200.

Gazety ostrzegają, że podwyższenie podatku może doprowadzić do zwolnień ok. 100 dziennikarzy. Z Tallina Jakub Bawołek