Estonia: Do kraju dotarł pierwszy francuski wielozadaniowy transporter opancerzony Griffon

Do Estonii dotarł we wtorek pierwszy francuski wielozadaniowy transporter opancerzony Griffon; kolejnych 12 trafi do kraju w czwartek - poinformowano na Twitterze francuskiego kontyngentu w ramach Wysuniętej Obecności NATO w Estonii.

"Francja wzmacnia swój udział w ramach Wysuniętej Obecności NATO w Estonii. Nie możemy doczekać się zobaczenia naszych Griffonów obok sojuszników z Estonii i Wielkiej Brytanii" - napisano na Twitterze kontyngentu.

"Zobowiązanie Francji do bezpieczeństwa NATO jest naprawdę doceniane" - skomentowało dostarczenie pojazdu ministerstwo obrony Estonii.

Na terenie Estonii przebywają dowodzone przez Wielką Brytanię oddziały NATO składające się z żołnierzy brytyjskich, francuskich i duńskich oraz specjaliści z Islandii. W kraju stacjonują również siły operacji Baltic Air Policing, patrolujące przestrzeń powietrzną trzech krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii. Patrole są obecnie wykonywane przez pilotów niemieckich sił powietrznych.

Krótko po rozpoczęciu przez Rosję inwazji przeciwko Ukrainie Francja zwiększyła swoją obecność z 300 do 500 żołnierzy stacjonujących w bazie Tapa na północy Estonii.

Z Tallina Jakub Bawołek