Estonia: Dodatkowe patrole na granicy z Łotwą i w portach mające ograniczyć napływ nielegalnych imigrantów

Zarząd Policji i Straży Granicznej Estonii (PPA) wysłał dodatkowe patrole na granicę z Łotwą oraz do portów, by ograniczyć napływ nielegalnych imigrantów - poinformowała w środę agencja BNS.

Szef straży granicznej Estonii Veiko Kommusaar powiedział, że Łotwa doświadcza największej presji migracyjnej od trzech lat w związku z działaniami władz Białorusi. W ciągu ostatnich tygodni w Estonii zatrzymano niemal 30 nielegalnie przebywających w kraju imigrantów.

"Duży wzrost liczby nielegalnych przekroczeń granicy na Łotwie nieuchronnie dotyka także jej sąsiadów. Trwa silna presja migracyjna na nasze kraje, a Estonia już drugi tydzień pomaga bronić granicy Łotwy z Białorusią" - zaznaczył Kommusaar.

Szef estońskiej straży granicznej wezwał mieszkańców kraju do wyjątkowej czujności i kontaktów z odpowiednimi instytucjami w razie jakichkolwiek podejrzeń. "Bardzo dobrze współpracujemy z mieszkańcami w pobliżu granicy, ale zachęcamy też do zachowania czujności osoby mieszkające od niej dalej. Jeśli ktoś, kto oferuje usługi transportowe lub mieszkaniowe, podejrzewa, że podróżny nie dotarł do Europy legalnie, powinien poinformować policję. Taksówkarze, którzy są wzywani na granicę w celu odebrania osób, powinni zachować szczególną ostrożność" - wyjaśnił Kommusaar.

Łotewski portal LSM podał we wtorek, że w ciągu minionych trzech dni zarejestrowano w kraju 471 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. W związku z presją migracyjną łotewski rząd podjął decyzję o zamknięciu jednego z dwóch działających przejść drogowych na granicy z Białorusią w miejscowości Silene.Z Tallina Jakub Bawołek