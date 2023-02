Estonia dostarczy na Ukrainę 10 mobilnych saun, mogących obsłużyć 5 tys. żołnierzy miesięcznie

Estońscy producenci saun dołączyli do inicjatywy "Sauny dla Ukrainy", której celem jest wysłanie ukraińskiej armii 10 mobilnych zestawów saun i pralni, z których miesięcznie będzie mogło skorzystać ok. 5 tys. żołnierzy - poinformowała we wtorek agencja BNS.

"Ukraina walczy dziś w imieniu całego wolnego świata. Chcemy dlatego wspomóc morale ukraińskich żołnierzy poprzez dostarczenie im możliwości rekreacji i wyprania swoich mundurów. Mamy nadzieję, że również firmy zagraniczne dołączą do naszej inicjatywy" - powiedział Siim Nellis, dyrektor firmy Huum OU odpowiadającej za projekt.

Budowa każdej z saun będzie uzgadniana z konkretnymi jednostkami wojskowymi Ukrainy tak, żeby najlepiej dostosować ją do ich potrzeb.

W grudniu ochotnicy estońskich formacji obrony terytorialnej, organizacja Slava Ukraini oraz Huum OU dostarczyli już Ukrainie jeden zestaw mobilnej sauny i pralni.

Z Tallina Jakub Bawołek