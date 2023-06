Estonia: Dowódca sił zbrojnych: tylko na zakup amunicji potrzeba 5 proc. PKB

Plan przeznaczenia 3 proc. PKB Estonii na obronność przewiduje zakup nowego sprzętu dla wojska, renowację i utrzymywanie obecnego, wypłaty i całą resztę. Tymczasem 5 proc. PKB mogłoby być spokojnie przeznaczone na zakup samej amunicji - uważa dowódca estońskich sił zbrojnych generał Martin Herem, cytowany w poniedziałek przez agencję BNS.

"Wydaje mi się, że ludzie nie rozumieją, jak droga jest dziś amunicja. Gdybyśmy sami jej wcześniej nie zgromadzili, nie bylibyśmy w stanie udzielić żadnego wsparcia Ukrainie. Nie jesteśmy obecnie w złej sytuacji pod względem zasobów, ale bezsprzecznie potrzebujemy znacznie więcej" - zaznaczył generał.

Nowy rząd Estonii, utworzony po kwietniowych wyborach parlamentarnych, zobowiązał się do podniesienia wydatków na obronność do co najmniej 3 proc. PKB.

"Kiedy mówię o tych potrzebach głośno, rząd i politycy patrzą na mnie z przerażeniem. To oczywiście ogromne sumy, ale tyle właśnie kosztuje dziś amunicja" - wskazał generał Herem. Ostrzegł, że gdyby Rosja zdecydowała się na atak teraz, mogłoby dojść do sytuacji, w której przybywający do Estonii żołnierze NATO nie mieliby czym strzelać.

Z Tallina Jakub Bawołek