Estonia: Ekspert: uchodźcy z Ukrainy nie są finansowym obciążeniem, a wręcz pozytywnie wpływają na rozwój naszej gospodarki

Uchodźcy z Ukrainy nie są finansowym obciążeniem, a wręcz wpływają pozytywnie na rozwój gospodarki Estonii - ocenił w piątek prof. Raul Eamets, prezentując raport dotyczący ukraińskich uchodźców posiadających w Estonii status tymczasowej ochrony.

"55 proc. Ukraińców, którzy przybyli do kraju, uciekając przed rosyjską wojną, weszło na rynek pracy. Nie ma wątpliwości, że wynikają z tego korzyści dla naszej gospodarki. Płacą w końcu podatki i nie przyjechali tu tylko po to, by żyć z zasiłków" - zauważył dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Tartu.

Prof. Eamets, który kieruje grupą badawczą w Centrum Stosowanych Nauk Społecznych (CASS) Uniwersytetu w Tartu, przedstawił wyniki badań dotyczących sytuacji ukraińskich uchodźców wojennych w Estonii. Z danych zebranych przez badaczy wynika, że 74 proc. z nich to kobiety, z których ponad połowa ma wyższe wykształcenie. 55 proc. dorosłych uchodźców znalazło w Estonii zatrudnienie, co przedstawia drugi najlepszy wynik w UE, zaraz za uchodźcami przebywającymi w Holandii.

"Chociaż wielu nie pracuje w zawodzie ani nie objęło stanowisk odpowiadających ich wysokiemu poziomowi wykształcenia, większość jest zadowolona ze swojej pracy i nie szuka nowej" - powiedział profesor. Dodał, że znaczącą część uchodźców stanowią nauczyciele lub pracownicy służby zdrowia, którzy nie mogą w Estonii pracować w zawodzie ze względu na barierę językową.

Badania wykazały, że ponad połowa Ukraińców, którzy przybyli do Estonii po 24 lutego 2022 roku, zaczęła uczyć się języka estońskiego lub planuje to zrobić. 68 proc. uchodźców mieszka w Estonii w mieszkaniach prywatnych. "Pomoc państwa w znalezieniu zakwaterowania była kluczowa bezpośrednio po ich przybyciu, jednak po znalezieniu pracy prawie wszyscy byli w stanie samodzielnie pokryć koszty zakwaterowania" - podano w raporcie.Z Tallina Jakub Bawołek