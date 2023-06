Estonia: Ekspert: wojna na Ukrainie może się zakończyć zaskakująco szybko

Wojna na Ukrainie może się zakończyć zaskakująco szybko, ocenił we wtorek Ivo Juurvee z estońskiego Międzynarodowego Centrum Obrony i Bezpieczeństwa. Ekspert dodał, że ukraiński wywiad i jego sojusznicy, głównie Amerykanie, lepiej rozumieją to, co robi rosyjska armia, niż sami Rosjanie.

"Francuski pisarz i lotnik wojskowy Antoine Saint-Exupery powiedział, że dywizja czołgów jest jak woda - delikatnie napiera na szeroki front i przechodzi tam, gdzie opór jest najsłabszy. To jest w zasadzie to, co obserwujemy teraz na Ukrainie, gdzie żołnierze prą na rosyjskie linie obronne" - powiedział Juurvee w rozmowie z telewizją ERR.

Juurvee zasugerował również, że ukraińskie dowództwo wojskowe ma wiele alternatywnych strategii postępowania, które są uzależnione od działań sił rosyjskich. "Ukraińcy i ich sojusznicy, zwłaszcza USA, mają przewagę wywiadowczą; lepiej niż Rosjanie rozumieją, co robią sami Rosjanie" - zwrócił uwagę ekspert.

"Nadzieją Rosjan jest natomiast to, że Zachód może pomagać Ukrainie do jesieni, a potem zacząć naciskać na negocjacje. Taki scenariusz daje Moskwie jasne ramy czasowe i moment, do którego muszą wytrzymać ukraińską presję" - ostrzegł rozmówca ERR.

Mówiąc o ewentualnym końcu wojny, Juurvee sięgnął do przykładu I wojny światowej. "Pamiętamy z I wojny światowej, że zakończenie walk na wyniszczenie może nastąpić bardzo nagle. Zarówno siły niemieckie, jak i austro-węgierskie były w doskonałej kondycji, ale rewolucja w kraju doprowadziła do podpisania rozejmu" - przypomniał estoński analityk.

