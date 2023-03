Estonia: Eurodeputowany Madison: jeśli Ukraina upadnie, kolejnymi ofiarami Rosji będą państwa bałtyckie

Jeśli Ukraina upadnie, za kilka lat Rosja zaatakuje ponownie, a kolejnymi jej ofiarami będą państwa bałtyckie - ostrzegł, przemawiając podczas posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, estoński eurodeputowany Jaak Madison.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"My, państwa bałtyckie, daliśmy to, co mogliśmy i nie możemy przekazać Ukrainie wiele więcej. Większe państwa mają z kolei szansę zdecydować o losie wojny poprzez wysłanie Kijowowi większego wsparcia wojskowego. Jeśli wsparcie to nie dotrze i Ukraina upadnie, my będziemy następni" - ostrzegł Madison, cytowany we wtorek przez agencję BNS.

Dodał, że Związek Radziecki był w 1939 roku w stanie złamać Litwę, Łotwę i Estonię po kolei, ponieważ każde z państw chciało negocjować z Moskwą osobno. Zaznaczył, że ci, którzy "chcą negocjować z diabłem", już są przegranymi i dlatego nie widzi obecnie możliwości porozumienia pokojowego z Rosją.

Militarna pomoc przekazana Ukrainie przez Estonię przekroczyła 1 proc. estońskiego PKB. Według wyliczeń portalu Statista wsparcie udzielone Kijowowi przez Berlin wynosi 0,17 proc. niemieckiego PKB, a przez Paryż - 0,07 proc. PKB francuskiego.

Z Tallina Jakub Bawołek