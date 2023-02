Estonia: Eurodeputowany Paet: Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa od razu po wygranej wojnie

Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa od razu po wygranej wojnie - zaznaczył Urmas Paet, estoński eurodeputowany i wiceprzewodniczący komisji ds. zagranicznych Parlamentu Europejskiego.

"Dołączenie do Unii Europejskiej i NATO zajmie Kijowowi trochę czasu, ale Ukraina potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa od razu po wygraniu przez siebie wojny i przywróceniu pokoju" - napisał na Twitterze Paet, komentując wspólne posiedzenie komisji spraw zagranicznych i podkomisji ds. bezpieczeństwa i obrony Parlamentu Europejskiego, które odbyło się we wtorek.

"To kluczowe, by skumulować niezbędne polityczne, finansowe, wojskowe i dyplomatyczne środki, by zapewnić, żeby zbrodnie, których jesteśmy świadkami codziennie, nie powtórzyły się w przyszłości" - zaapelował estoński eurodeputowany. Polityk przywołał Kijowski Pakt Bezpieczeństwa - projekt gwarancji bezpieczeństwa utworzony wspólnie przez byłego sekretarza generalnego NATO Andersa Fogha Rasmussena i Andrija Jermaka, szefa biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Paet wskazał, że dokument przedłożono do podpisu Ukrainie i państwom stronom projektu.

Zarówno Jermak, jak i Rasmussen przemawiali na wtorkowym posiedzeniu komisji i podkomisji Parlamentu Europejskiego.

Paet odniósł się również do planów wykorzystania zamrożonych środków rosyjskich do odbudowy Ukrainy. "Niestety Komisja Europejska nie zajmuje się tą sprawą tak szybko, jak to konieczne" - wskazał. Na początku stycznia rząd Estonii rozpoczął pracę nad utworzeniem ram prawnych umożliwiających legalne wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskich. "Państwa członkowskie UE zleciły Komisji Europejskiej utworzenie ram prawnych umożliwiających użycie zamrożonych środków (rosyjskich - PAP) do odbudowy Ukrainy. Dotąd nie osiągnięto w tej kwestii konsensusu, dlatego uruchomiliśmy w Estonii prace nad formułą prawną, która pozwoli te środki wykorzystać" - powiedział wówczas estoński minister spraw zagranicznych Urmas Reinsalu.

Z Tallina Jakub Bawołek