Estonia: Francuska kompania powietrznodesantowa szkoli estońskich rezerwistów

Kompania powietrznodesantowa z Francji bierze udział w największych w historii Estonii manewrach żołnierzy rezerwy. Szkolący estońskich rezerwistów Francuzi pozostaną w kraju przez kilka miesięcy - poinformowała w środę telewizja ERR.

"Podczas ćwiczeń francuskie oddziały pomogą w szkoleniu estońskich rezerwistów do walki w obszarze zabudowanym i będą współpracować z naszymi siłami w trakcie kilkumiesięcznego pobytu w Estonii" - powiedział rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Estońskich Sił Obronnych kapitan Taavi Laasik.

Estońskie wojsko podało, że do kraju przybyło 120 francuskich żołnierzy 1. Pułku Spadochronowego Chasseur. Ministerstwo sił zbrojnych Francji poinformowało, że obecność w Estonii francuskich żołnierzy jest wyrazem zaangażowania Paryża w bezpieczeństwo Estonii i obronę wschodniej flanki NATO oraz stanowi element partnerstwa obu krajów.

Francuska jednostka nie wchodzi w skład grupy bojowej NATO na stałe stacjonującej w Estonii w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności Sojuszu w tym kraju.

Siły zbrojne Estonii zwróciły się do Paryża z prośbą o wysłanie kompanii składającej się z czterech pododdziałów zdolnych do prowadzenia walk w miastach. Francuzi będą też w trakcie swojego pobytu w Estonii szkolić żołnierzy wojsk obrony terytorialnej (Kaitseliit).

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie Francja wysłała do Estonii dodatkowych żołnierzy, zwiększając wcześniejszy kontyngent, określony przez zobowiązania sojusznicze, do 350 żołnierzy. W marcu do kraju skierowano też 17 transporterów piechoty Griffon i trzy opancerzone wozy piechoty AMX-10. W maju do Estonii trafiły cztery francuskie samobieżne haubicoarmaty kalibru 155 mm Caesar.

Pod koniec sierpnia w Estonii rozpoczęto największe w historii tego kraju ćwiczenia rezerwistów, w których udział bierze ok. 10 tys. osób przypisanych w 2022 roku do jednostek obrony terytorialnej. Ćwiczenia potrwają do 8 października i będą odbywać się w różnych regionach kraju.

Rezerwiści stanowią główny komponent estońskich sił obronnych. "Dla państwa o niewielkich zasobach ludzkich i ekonomicznych jedyną możliwą formą obrony narodowej jest rezerwa wojskowa oparta na woli obywateli. W czasie pokoju rezerwiści prowadzą normalne życie, a państwo zajmuje się jedynie ich szkoleniem oraz zaopatrzeniem w sprzęt i broń. W czasie wojny rezerwiści są natomiast mobilizowani do jednostek wojskowych" - wyjaśnia w komunikacie estońskie ministerstwo obrony.

Konstytucja Republiki Estońskiej przewiduje obowiązek pełnienia służby wojskowej w Siłach Zbrojnych przez wszystkich zdrowych fizycznie i psychicznie obywateli płci męskiej. Czas służby zasadniczej wynosi osiem lub 11 miesięcy w zależności od wykształcenia i stanowiska, jakie armia zapewnia poborowemu.

Z Tallina Jakub Bawołek