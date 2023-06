Estonia i Litwa uzgodniły wspólny zakup wartych 200 mln euro ładunków wybuchowych do niszczenia wrogich pól minowych - poinformował w piątek dziennik "Postimees".

Ładunki te będą potrzebne do wysadzania wrogich pól minowych, gdy okażą się one niemożliwe do przejścia - wyjaśnił dowódca batalionu inżynieryjnego estońskich sił zbrojnych ppłk Priit Heinloo.

"Aby szybko przedostać się przez większe pole minowe, potrzebne są ładunki wybuchowe - albo wykorzystywane bezpośrednio przez żołnierza, albo ciągnięte przez maszyny. Coś, czego używają Rosja i USA" - tłumaczył Heinloo.

"Materiały wybuchowe i miny nie zniknęły ze współczesnych działań wojennych. Wręcz przeciwnie, wojna na Ukrainie potwierdza ich skuteczność i wskazuje na konieczność uzupełniania zapasów i wprowadzania nowocześniejszych rozwiązań" - dodał.

Ładunki wybuchowe wykorzystywane przez estońskie siły zbrojne są obecnie sprowadzane z zagranicy, w tym z Polski. "Polska fabryka jest przeciążona, istnieją też problemy ze zdobyciem surowców" - zaznaczył Ramil Lipp z Centrum Inwestycji Obronnych.

"Wspólne zamówienia z innymi krajami i instytucjami dają nam możliwość skonsolidowania potrzeb różnych stron i uzyskania korzystniejszych cen. Wspólnie zakupiony sprzęt bojowy wzmacnia również więzi sojusznicze" - dodał Lipp.

Z Tallina Jakub Bawołek