Estonia: Kancelaria premier dla PAP: czasy się zmieniły; agresja Rosji na Ukrainę to sprawa nie tylko Europy, Polska i Estonia to rozumieją

Czasy się zmieniły i Estonia razem z Polską doskonale zdają sobie z tego sprawę. Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie nie jest jedynie sprawą europejską; Moskwa sprawdza, czy podbój i kolonizacja zadziałają w realiach XXI wieku - przekazała PAP kancelaria premier Estonii Kai Kallas, komentując jej wtorkową wizytę w Warszawie.

"Po poniedziałkowej wizycie na Ukrainie premier Kallas - ze względu na doskonałe relacje naszych państw, w tym w sektorze bezpieczeństwa i na arenie międzynarodowej - chciała odwiedzić Polskę. Kraj, który udzielił Ukrainie historycznej wręcz pomocy wojskowej i humanitarnej. Polska przyjęła przecież miliony uchodźców wojennych, pomogła nakładać na Rosję coraz to silniejsze sankcje i stała na czele mobilizowania wsparcia dla Ukrainy" - zaznaczyło biuro estońskiej premier.

W poniedziałek Kallas złożyła wizytę na Ukrainie; była to jej pierwsza zagraniczna podróż po zaprzysiężeniu w ubiegłym tygodniu nowego rządu Estonii. Z drugą wizytą zagraniczną udała się do Warszawy, gdzie we wtorek spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Podczas spotkania premierów Polski i Estonii omówione zostały m.in. kwestie bezpieczeństwa regionalnego, przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Wilnie oraz współpraca dwustronna, w tym w sektorze obronności.

Komentując przygotowania do szczytu w Wilnie, kancelaria premier przypomniała, że "Rosja przygotowuje się do długiej konfrontacji i nadszedł czas, żebyśmy również i my się na nią przygotowali". "Razem z Polską rozumiemy, że nowa sytuacja wymaga od nas nowych nakładów sił potrzebnych do wzmocnienia indywidualnej oraz kolektywnej obrony. Podczas szczytu w Wilnie nowe plany obrony NATO muszą zostać potwierdzone" - podkreślono.

"Ważnym jest też wysłanie jasnego sygnały dalszego wspierania Ukrainy. Ukraina nie może być neutralna, inwazja Rosji pokazała, że szare strefy w Europie są źródłem konfliktów i niestabilności. By osiągnąć w Europie pokój, potrzebujemy Ukrainy w NATO, tak jak i w Unii Europejskiej" - oświadczył estoński rząd.

Odpowiadając na pytanie PAP o wpływ wojny na Ukrainie na stosunki Estonii oraz Polski, kancelaria estońskiej premier zaznaczyła, że "na przestrzeni ostatniego roku doszło do ich wyraźnego wzmocnienia". "Staliśmy się sobie bliżsi szczególnie w sferze obronnej. Chcemy też dalszego zacieśniania więzów w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, transport i logistyka, rozwój inteligentnych miast, edukacja czy zdrowie" - wymieniono.

"Polska jest też naszym ważnym partnerem handlowym, a zainteresowanie estońskich firm współpracą z Polską znacznie wzrosło" - dodano.

Z Tallina Jakub Bawołek