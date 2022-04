Estonia: Media: coraz więcej osób wstępuje do oddziałów paramilitarnych

Rosyjska napaść na Ukrainę jeszcze bardziej zachęciła Estończyków do wstępowania do oddziałów paramilitarnych, choć i tak Estońska Liga Obrony (Eesti Kaitseliit) już wcześniej była największą w regionie formacją ochotniczą - pisze amerykański tygodnik "Time".

Jak wskazuje "Time", 1,3-milionowa Estonia poważnie traktuje sprawy obronności. Jej budżet obronny jest proporcjonalnie trzecim co do wielkości w NATO, a choć jej armia liczy tylko 7000 żołnierzy w służbie czynnej, to jej zdolności obronne i odstraszania są wzmocnione przez rezerwistów i Ligę Obrony. Na początku 2022 roku było w niej ok. 15 tys. członków plus 10,7 tys. w jej organizacjach młodzieżowych i kobiecych. Razem stanowi to prawie 2 proc. populacji, a od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego, organizacja otrzymała już ok. 2000 nowych wniosków o członkostwo.

Większość członków nie pobiera wynagrodzenia, choć ministerstwo obrony finansuje ich szkolenia i dostarcza broń. "Szczerze wierzę, że Estończycy chwycą za broń lub inne narzędzie przeciwko rosyjskim najeźdźcom" - mówi Lauri Abel, podsekretarz stanu ds. gotowości obronnej w ministerstwie i były dowódca Ligi w Tallinie. Uważa on, że cywilny status korpusu ma kluczowe znaczenie dla jego sukcesu. "Są oni łącznikiem między siłami zbrojnymi a społeczeństwem. Są wszędzie, pracują w różnych firmach. Przenoszą ducha obrony do społeczeństwa" - wyjaśnia.

Jeszcze przed wojną na Ukrainie 57 proc. Estończyków deklarowało chęć udziału w obronie kraju, a ok. 80 proc. popiera Ligę Obrony. Nowi rekruci spędzają osiem weekendów na szkoleniu podstawowym, podczas którego uczą się strzelać i czyścić broń, obchodzić się z materiałami wybuchowymi oraz zdobywają szereg innych umiejętności związanych z przetrwaniem. Po zdaniu testu końcowego mogą zatrzymać broń wydaną przez państwo.

"Nie znam wielu krajów na świecie, w których państwo powierza swoim obywatelom posiadanie w domu broni bojowej, tak na wszelki wypadek. Jeśli nagle zostaniemy zaatakowani, nie muszę udawać się do jakiegoś punktu, aby wziąć sprzęt. Mogę po prostu wyjść z domu, przejść kilka metrów w krzaki i już jestem niebezpieczny" - mówi jeden z weteranów.

W przeciwieństwie do konwencjonalnej armii z dużymi, sformalizowanymi oddziałami, małe, lokalne jednostki Ligi mają być o wiele bardziej zwinne. "Jednym z naszych pierwotnych założeń jest to, że walczysz na terenie, z którego pochodzisz" - mówi major Rene Toomse, który nadzoruje programy szkoleniowe Ligi. "Chodzi o to, że w czasie pokoju masz czas, aby poznać cały teren: wiesz, gdzie możesz się ukryć, gdzie możesz zrobić dobrą zasadzkę - to twój teren. Wyobraź sobie, jakie to daje ci możliwości w walce z nacierającym wrogiem. Oni nie mają pojęcia, gdzie się udać, a ty znasz każdy centymetr" - wyjaśnia.