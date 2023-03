Estonia: Mieszkaniec Tallina o rosyjskim czołgu: przypomina o tym, że podobne czołgi mogą wjechać na nasze ulice

Stale musimy mieć na uwadze to, że podobne czołgi mogą kiedyś próbować wjechać do naszych miast - powiedział PAP 26-letni Hillar, mieszkaniec Tallina. Mężczyzna skomentował wystawiony w estońskiej stolicy rosyjski czołg T-72, który został zniszczony przez ukraińskich żołnierzy. W czwartek czołg został zabrany z centralnego placu Tallina i przeniesiony do magazynu.

"Dobrze jest pokazać ludziom żyjącym daleko od frontu, jak wygląda wojna. Chociaż ten czołg to tylko minimalna część tej wielkiej tragedii, dobrze się stało, że taki symbol stanął w Tallinie" - zaznaczył Hillar. Zapytany o to, czy wierzy, że Rosja mogłaby w najbliższej przyszłości zaatakować Estonię, odpowiedział: "Z jednej strony trudno uwierzyć w to, że Putin zaatakuje jakiś kraj NATO, ale ponad rok temu też nie wierzyłem, że na europejską stolicę zaczną spadać bomby".

Zniszczony na Ukrainie czołg trafił na Plac Wolności w Tallinie w sobotę. Dwa dni po wystawieniu w jego pobliżu doszło do bójki pomiędzy mężczyzną posługującym się językiem estońskim i innym, mówiącym po rosyjsku. Powodem awantury były pozostawione pod czołgiem kwiaty.

"To eksponat ukazujący okrucieństwa wojny i niezrozumiałe jest, czemu mają służyć te kwiaty. Są inne sposoby upamiętniania ofiar wojny, dlatego przynoszenie kwiatów lub innych przedmiotów jest niewskazane" - powiedział wówczas Roger Kumm z lokalnej komendy policji. Również sekretarz generalny ministerstwa obrony Estonii Kusti Salm przyznał, że "przynoszenie pod czołg kwiatów nie może być tolerowane".

"Nie uważam, żeby ten czołg był tutaj potrzebny" - stwierdziła 34-letnia Tanja, od urodzenia mieszkająca w Tallinie Rosjanka. "Na Ukrainie trwa wojna i nie wydaje mi się, żeby ludzie chcieli mieć przed oczami taki widok. Przecież w tym czołgu też zginęli ludzie, jak można wystawiać go w centrum europejskiej stolicy?" - dodała. "Oczywiście nie popieram wojny, ale myślę, że należy uszanować fakt, że w tym czołgu zginęli ludzie i nikt nie wie, czy sami chcieli znaleźć się na Ukrainie" - wskazał 35-letni Sasza. "Zgadzam się, że mógłby to być uniwersalny symbol okrucieństwa wojny, również tragedii zmuszanych do brania w niej udziału żołnierzy państwa-agresora, ale rzeczywistość jest taka, że żołnierzy rosyjskich się dehumanizuje, niezależnie od ich indywidualnej historii" - ocenił mieszkający w Estonii Rosjanin.

"Nie mogę powiedzieć, że ten widok mi się podoba. Przypomina te wszystkie straszne obrazy, które oglądamy już od roku... Ale niestety tak wygląda dziś świat i nasza rzeczywistość, a to, że jest mi nieprzyjemnie, jest niczym w porównaniu z tym, co przechodzą codziennie Ukraińcy" - podkreśliła w rozmowie z PAP 22-letnia Piret.

"Sytuacja jest raczej spokojna, ale trudno przewidzieć, jak wyglądałaby, gdyby nas tu nie było" - powiedzieli patrolujący okolice eksponatu policjanci.

Czołg został w czwartek zabrany z centralnego placu Tallina i przeniesiony do magazynu, gdzie czeka na wystawę w innych miastach Estonii. Według planu ministerstwa obrony miał on następnie trafić do Rakvere, jednak burmistrz sprzeciwiła się umieszczaniu czołgu w centrum tego miasta. Również burmistrz graniczącej z Rosją Narwy poinformowała, że pojazd nie trafi do miasta. Z Tallina Jakub Bawołek