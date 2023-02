Estonia: Minister administracji publicznej: posiadający prawo głosu obywatele Rosji bezpośrednim zagrożeniem dla kraju

Posiadający w Estonii prawo głosu w wyborach lokalnych obywatele Rosji stanowią bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa kraju. Najlepszym tego przykładem jest chaos polityczny w Virumie Wschodniej spowodowany wpływem osób wychowanych w rosyjskiej kulturze siły - oceniła estońska minister administracji publicznej Riina Solman, cytowana w piątek przez agencję BNS.

"Rola ludzi, którzy wychowali się w rosyjskiej kulturze władzy i siły, jest decydująca w prowincji Virumaa Wschodnia. Burmistrz osobiście może być uroczą osobą o demokratycznych poglądach, ale jej wybory są ograniczane przez tę mentalność, a niedostosowanie się grozi wotum nieufności" - zauważyła Solman.

Polityk oceniła, że posiadanie przez obywateli Rosji prawa oddawania głosu w wyborach lokalnych stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa Estonii i ze względu na to, powinni oni zostać go pozbawieni. "Socjaldemokraci (jedna z trzech partii wchodzących w skład estońskiego rządu - PAP) wykluczyli dyskusję na ten temat już podczas rozmów koalicyjnych, mówiąc, że to jest ich czerwona linia" - wskazała wywodząca się z partii Ojczyzna minister.

Stali rezydenci będący obywatelami innych państw mogą w Estonii głosować w wyborach lokalnych, wszyscy obywatele państw UE posiadają prawo głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wybory parlamentarne są natomiast zarezerwowane dla obywateli estońskich.

Solman zgodziła się z oceną lidera partii Ojczyzna Helira-Valdora Seedera, według którego obywatele rosyjscy wybierają do samorządów Estonii przedstawicieli, którzy reprezentują interesy, które nie sprzyjają społecznej spójności ani bezpieczeństwu Estonii.

"Aby uniemożliwić Rosji destabilizację sytuacji w kraju, niezbędna jest integracja prowincji Virumaa Wschodnia z resztą Estonii, w tym poprzez zakorzenienie tam estońskiej mentalności i języka oraz napędzanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu" - powiedziała estońska minister.Z Tallina Jakub Bawołek