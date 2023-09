Estonia: Minister Cieszyński: wojna na Ukrainie zmusiła rząd Polski do bezprecedensowych inwestycji w cyberbezpieczeństwo

Nigdy wcześniej rząd Polski nie inwestował tyle w cyberbezpieczeństwo, ile inwestuje obecnie; robimy to na bardzo wielu płaszczyznach – powiedział PAP minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, komentując wpływ wojny przeciwko Ukrainie na stosunek Warszawy do tej dziedziny bezpieczeństwa narodowego. We wtorek minister wziął udział w organizowanym w Tallinie Szczycie Cyfrowym.

"Zwiększamy wynagrodzenia dla ekspertów, rozwijamy naszą organizację: budujemy wojska obrony cyberprzestrzeni czy centralne biuro zwalczania cyberprzestępczości. Tworzymy przepisy, które sprawiają, że polscy internauci będą lepiej chronieni, a firmy sprzedające swoje usługi w Polsce będą musiały dbać o bezpieczeństwo swoich użytkowników" - wyliczył polski minister.

Odnosząc się do ewentualnych lekcji, które można wyciągnąć z obecnych doświadczeń ukraińskich, polski minister zapewnił, że "jest z Kijowem w stałym kontakcie". "Oba nasze kraje dążą do tego, by jak najwięcej usług dla obywatela i administracji odbywało się w Internecie" - zaznaczył.

Podczas zorganizowanego w Tallinie spotkania Cieszyński wziął udział w panelu pt. "Przestrzeń cyfrowa wzmocniona otwartym i innowacyjnym zarządzaniem", podczas którego zwracał uwagę m.in. na próby zwiększenia poziomu digitalizacji polskiego systemu edukacji i aspiracje dotyczące wykreowania Polski na regionalnego lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Minister podkreślił, że wszelkie nowe projekty są konsultowane z grupami, których będą dotyczyć oraz zaznaczył wagę używania zrozumiałego języka w komunikacji społecznej związanej z cyfryzacją.

Podczas panelu zaprezentowano też nagranie promujące i wyjaśniające działanie aplikacji mObywatel. "Jesteśmy największym państwem UE oferującym cyfrowy dokument tożsamości - to robi duże wrażenie na wielu z naszych partnerów" - podkreślił rozmówca PAP. "Jako Polska pokazujemy, że jesteśmy otwarci na nowe technologie, dużo mówimy o kwestiach prawnych, na których chcą się teraz wzorować sojusznicy z UE" - dodał.

Komentując rozmowy, które odbył przy okazji szczytu, przyznał, że "wiele z nich dotyczyło bezpieczeństwa i balansu pomiędzy nim a rozwojem gospodarczym".

"Dużo rozmawiałem też o e-usługach; dostarczanie takich możliwości to kierunek, w którym podążają wszyscy, ale każdy ma trochę inne podejście. Rozmawiamy o tym, jak cyfrowo załatwiać sprawy urzędowe niezależnie od tego, w jakim kraju jesteśmy. Mam wrażenie, że w tym obszarze inni mogą nauczyć się więcej od nas, niż my od innych" - zaznaczył minister Cieszyński.

Z Tallina Jakub Bawołek