Estonia: Minister obrony chce wydłużenia obowiązkowej służby wojskowej

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przedstawił rządowi wniosek dotyczący wydłużenia okresu obowiązkowej służby wojskowej z maksymalnych obecnie 11 do 12 miesięcy. Zmiany miałyby objąć niektóre formacje Estońskich Sił Obronnych - poinformowała we wtorek telewizja ERR.

"Po pierwsze, proponowana zmiana dotyczy artylerzystów, jako że do kraju przybywają nowe haubice. Wydłużenie okresu obowiązkowej służby wojskowej dotyczyłoby również marynarki wojennej oraz sił powietrznych Estonii" - powiedział Pevkur, uzasadniając swój wniosek. "Pozyskujemy wyposażenie, które wymaga nieco dłuższego szkolenia" - wyjaśnił.

Konstytucja Estonii nakłada obowiązek pełnienia służby w Estońskich Siłach Obronnych (EDF) na wszystkich zdrowych fizycznie i psychicznie obywateli płci męskiej. Czas jej trwania wynosi 8 lub 11 miesięcy, w zależności od wykształcenia i stanowiska, jakie zostanie przydzielone poborowemu.

Rezerwiści są następnie wzywani na ćwiczenia co pięć lat, podczas których przedstawia im się m.in. nowe uzbrojenie znajdujące się na wyposażeniu estońskiego wojska.

EDF składają się z 230 tys. możliwych do zmobilizowania osób, co stanowi ok. 20 proc. populacji Estonii.

Z Tallina Jakub Bawołek