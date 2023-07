Estonia: Minister obrony: w NATO panuje zgoda co do nowych planów obrony regionu Morza Bałtyckiego

Nie ma już w ramach NATO sporów czy dyskusji na temat planów obrony regionu Morza Bałtyckiego; jest też szansa na sformułowanie wstępnej treści komunikatu dotyczącego tych planów przed samym szczytem w Wilnie - powiedział w piątek minister obrony Estonii Hanno Pevkur.

Komentując opracowywanie nowych planów obrony regionu, Pevkur powiedział, że "komponent dotyczący obrony militarnej jest bezsporny". "Część druga - dotycząca samego wstępu projektu - wymaga pewnych korekt w sformułowaniach i uzgodnień w ramach Sojuszu" - wskazał polityk.

"Mamy na to jeszcze niemal tydzień, mam nadzieję, że w samym Wilnie nie będzie potrzeby dalszego konsultowania komunikatu" - dodał.

Minister obrony Estonii oświadczył w czerwcu, że na szczycie NATO w Wilnie, który odbędzie się w dniach 11 i 12 lipca, estońska delegacja będzie zabiegać przede wszystkim o trzy kwestie. "Mamy trzy podstawowe cele dotyczące Szczytu NATO w Wilnie: akceptacja planów obrony regionu, zwiększenie wydatków na obronność do 2,5 proc. PKB i zapewnienie, że co najmniej 30 lub 35 proc. z tej kwoty będzie przeznaczane na inwestycje oraz wprowadzenie rotacyjnego modelu obrony powietrznej" - powiedział wówczas Pevkur.

Polityk skomentował również w piątek możliwość przedstawienia w Wilnie planu włączenia Ukrainy do NATO. "Zaproszenie będzie obecnie problematyczne, w kraju trwa wojna. To, czego oczekuje Estonia, to przedstawienie Ukrainie jasnego procesu prowadzącego do członkostwa w NATO" - zaznaczył estoński minister obrony.

Z Tallina Jakub Bawołek