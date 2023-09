Estonia: Minister sprawiedliwości: po niemal 30 latach rozwiązujemy umowę o pomocy prawnej z Rosją

Estonia rozwiązuje umowę o pomocy prawnej zawartą z Rosją w 1995 roku - poinformował w piątek estoński minister sprawiedliwości Kalle Laanet. Umowa dotyczy przede wszystkim prawa rodzinnego, np. w zakresie alimentów, a także prawa handlowego, dotyczącego codziennych relacji pomiędzy firmami po obu stronach granicy.

Umowa o pomocy prawnej pomiędzy Estonią a Rosją przewiduje uproszczoną procedurę w kilku kwestiach prawnych. Oprócz wzajemnego uznawania orzeczeń, dokument zapewnia m.in. współpracę w sprawach karnych. W przypadku rozwiązania umowy, współpraca prawna z Rosją będzie przebiegać tak samo, jak ma to miejsce ze wszystkimi pozostałymi krajami trzecimi.

"Założeniem umowy o pomocy prawnej jest wzajemne zaufanie do systemów prawnych, a my dziś tego zaufania do wymiaru sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej nie mamy" - wyjaśnił minister Laanet.

Resort sprawiedliwości Estonii prześle projekt ustawy rozwiązującej umowę z Rosją pod debatę z zainteresowanymi stronami; estoński parlament zdecyduje potem ostatecznie o jej zerwaniu. Z Tallina Jakub Bawołek