Estonia: Ministerstwo obrony dla PAP: Finlandia posiada doświadczone siły obronne, które wzmocnią zdolności odstraszania Rosji

Finlandia dysponuje bardzo sprawnymi i doświadczonymi siłami obronnymi, co zdecydowanie wzmacnia nasze zdolności odstraszania Rosji i gotowość do obrony - powiedział PAP Madis Roll, dyrektor departamentu ds. NATO i Unii Europejskiej w ministerstwie obrony Estonii.

"Estonia jest bardzo zadowolona z faktu zaakceptowania przez wszystkich członków NATO akcesji Finlandii. Byliśmy pierwszym krajem, który ratyfikował wnioski Helsinek i Sztokholmu, i czekamy na możliwość współpracy z naszymi przyjaciółmi i sąsiadami w ramach sojuszu" - podkreślił Roll.

W sierpniu 2022 roku, komentując dążenie Finlandii do dołączenia do NATO, minister obrony Estonii Hanno Pevkur powiedział, że oba kraje uzgodniły szerszą integrację działań militarnych, m.in. wspólną obronę wybrzeża. "Dzięki wspólnym działaniom oba kraje mogłyby zamknąć dostęp do Zatoki Fińskiej okrętom rosyjskiej marynarki wojennej" - powiedział wówczas polityk w wywiadzie dla fińskiego dziennika "Iltalehti".

"Przystąpienie Finlandii wzmocni wysuniętą obronę NATO i tzw. deterrence by denial (odstraszanie poprzez uniemożliwienie stworzenia faktów dokonanych przez nagłą agresję na któregoś z sojuszników - PAP)" - zapewnił rozmówca PAP.

Przedstawiciel ministerstwa obrony Estonii podkreślił, że "przystąpienie Finlandii do NATO następuje w czasie, gdy sojusz stoi w obliczu najgorszej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa od dziesięcioleci". "Znaczenie przesmyku suwalskiego dla NATO pozostaje ogromne, ponieważ Białoruś stała się de facto jednym z rosyjskich okręgów wojskowych i jest aktywnym współsprawcą rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie. Decyzja Rosji o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi dodatkowo podkreśla strategiczne zamiary Rosji i zagrożenie dla NATO i państw bałtyckich" - ostrzegł Roll.

Przedstawiciel estońskiego resortu obrony skomentował również oczekiwania Tallina wobec szczytu NATO w Wilnie zaplanowanego na lipiec 2023 roku. "Estonia oczekuje znaczących zobowiązań ze strony wszystkich członków sojuszu, aby zademonstrować jego determinację i wiarygodność. Zaawansowane i będące w wysokiej gotowości oddziały, w tym jednostki obrony powietrznej, wymagają znacznych inwestycji. Dlatego Estonia, jako jeden z nielicznych sojuszników, którzy zobowiązali się do wydawania 3 proc. na swoją obronność, będzie zabiegać o znaczące zobowiązania na szczycie w Wilnie" - powiedział rozmówca PAP. Z Tallina Jakub Bawołek