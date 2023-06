Estonia: MON: wydatki na obronność w NATO powinny wzrosnąć do 2,5 proc. PKB

Wydatki na obronność państw NATO powinny wzrosnąć do 2,5 proc. PKB, z czego co najmniej 30 proc. powinno być przeznaczane na inwestycje. To jeden z celów estońskiej delegacji na lipcowy szczyt NATO w Wilnie - powiedział w opublikowanym w piątek wywiadzie minister obrony Estonii Hanno Pevkur.

"Mamy trzy podstawowe cele dotyczące Szczytu NATO w Wilnie: akceptacja planów obrony regionu, zwiększenie wydatków na obronność do 2,5 proc. PKB i zapewnienie, że co najmniej 30 lub 35 proc. z tej kwoty będzie przeznaczane na inwestycje oraz wprowadzenie rotacyjnego modelu obrony powietrznej" - powiedział w rozmowie z telewizją ERR Pevkur.

"Musimy być jednak realistyczni i zadbać o to, by każdy członek Sojuszu przeznaczał na obronność chociaż 2 proc. swojego PKB" - dodał estoński minister.

Mówiąc o modelu obrony powietrznej Sojuszu działającego na zasadzie rotacji, Pevkur zapewnił, że "estońska inicjatywa jego stworzenia znajduje się obecnie w końcowej fazie". "Oczywiście nie chodzi tylko o kraje bałtyckie, ale przede wszystkim o wschodnią flankę NATO, a także o Sojusz jako całość" - wyjaśnił polityk.

Komentując prace nad planem obrony regionu bałtyckiego zaznaczył, że "wcześniejszy model bazował na planach odbicia zajętych terenów, a nowy zakłada, że NATO nie odda najmniejszej nawet części swojego terenu". "Będziemy walczyć od pierwszego metra, co zawsze znajdowało się w planach samej Estonii" - przypomniał Pevkur. Z Tallina Jakub Bawołek