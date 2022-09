Estonia: MSZ ostrzegło obywateli przed podróżami do Rosji

MSZ Estonii zaapelowało w poniedziałek do obywateli, by nie wyjeżdżali do Rosji bez pilnej potrzeby. Wskazało na trwającą wojnę z Ukrainą i na fakt, że obecnie tylko ambasada Estonii w Moskwie może udzielić obywatelom pomocy konsularnej.

"W związku z działaniami wojennymi Rosji radzimy, by nie wyjeżdżać do Rosji, jeśli nie jest to niezbędne i aby całkowicie unikać podróży do rejonów graniczących z Ukrainą" - oświadczyło ministerstwo. Wskazało, że pomocy konsularnej może teraz udzielać Estończykom tylko ambasada w Moskwie i w sytuacjach, gdy np. ktoś straci paszport, a znajduje się w Rosji poza Moskwą, pomoc taka będzie znacznie utrudniona.

MSZ ostrzegło też, że posiadacze podwójnego obywatelstwa - estońskiego i rosyjskiego - "powinni brać pod uwagę, że Federacja Rosyjska uznaje ich w Rosji za obywateli rosyjskich i możliwości okazania przez Estonię pomocy konsularnej są ograniczone". Komunikat resortu opublikował portal publicznego nadawcy ERR.

