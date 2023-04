Estonia: Na granicy z Rosją otwarto w pełni zautomatyzowane przejście graniczne

Na granicy estońsko-rosyjskiej otwarto w pełni zautomatyzowane przejście graniczne - pierwsze tego rodzaju na wschodniej granicy Unii Europejskiej.

W pełni zautomatyzowany punkt kontrolny na południowo-wschodniej granicy Estonii z Rosją został uruchomiony w środę - poinformowała w czwartek telewizja ERR. Obiekt jest zdalnie monitorowany przez funkcjonariuszy Zarządu Policji i Straży Granicznej Estonii (PPA) i obsługuje pieszych. Jest pierwszym tego typu przejściem powstałym na wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Punkt kontrolny w Saatse został zbudowany kosztem blisko 250 tys. euro i jest przeznaczony dla obywateli i mieszkańców Estonii. Do użycia wymagany jest paszport biometryczny, a na przejściu obowiązują te same ograniczenia, co na pozostałej części granicy.

Rein Suld, kierownik programu w centrum IT i rozwoju ministerstwa spraw wewnętrznych, powiedział, że "nowe rozwiązanie przypomina przejścia na większych lotniskach, a technologia ma kluczowe znaczenie dla lokalnych mieszkańców".

"Obiekt wykorzystuje urządzenie do rozpoznawania twarzy i urządzenia do pobierania odcisków palców" - dodał Suld.

Z Tallina Jakub Bawołek