Estonia: Napływ uchodźców doprowadził do braku miejsc w przedszkolach i mieszkań na wynajem na największej wyspie kraju

Napływ uchodźców z Ukrainy doprowadził do braku miejsc w przedszkolach i mieszkań na wynajem na Saremie, największej z wysp Estonii - poinformowały lokalne władze, cytowane w piątek przez agencję BNS.

"Około 400 uchodźców znalazło na wyspie mieszkanie, w przypadku części zapewnił je pracodawca. Przybycie do Saremy uchodźców wojennych sprawiło, że na rynku nie ma wolnych mieszkań na wynajem, a szkoły i przedszkola są pełne, tak jak i rynek pracy" - przekazał w liście do Estońskiego Centrum Praw Człowieka Mikk Tuisk, szef samorządu zamieszkanej przez ok. 30 tys. osób wyspy.

"Dziś możliwości naszych szkół zbliżają się do limitu i nie jesteśmy już w stanie włączyć do systemu edukacji większej liczby uchodźców" - dodał.

Agencja BNS przypomniała, że jeszcze zeszłej wiosny władze wyspy potrzebowały ponad miesiąca na znalezienia miejsca w szkołach i przedszkolach dla uciekających z Ukrainy dzieci, obecnie jednak aplikacje są rozpatrywane na bieżąco i proces działa płynnie.

Według Tuiska Sarema jest nadal zdolna przyjąć nowych uchodźców, jeżeli będzie to konieczne, jednak warunki ich rozlokowywania powinny się zmienić. Polityk wskazał, że konieczne byłoby zagwarantowanie przez państwo zakwaterowania oraz dostosowanie procesu włączania dzieci do systemu estońskiej edukacji.