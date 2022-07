Estonia: Naturalizowanych Estończyków uczestniczących w rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie będzie można pozbawić obywatelstwa

Estoński parlament uchwalił we wtorek ustawę pozwalającą na pozbawianie obywatelstwa osób, które nabyły je w drodze naturalizacji - poinformowała w środę agencja Interfax-Ukraina. W szczególności chodzi o osoby, które biorą udział w rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

"Rząd uzyskuje prawo do pozbawienia na mocy swojej decyzji obywatelstwa osobę, która nabyła obywatelstwo Estonii w drodze naturalizacji, w przypadku wstąpienia do służby wojskowej innego państwa lub organizacji wojskowej, jeżeli służba ta wiąże się z zagrożeniem dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa" - czytamy w wyjaśnieniu do uchwalonych we wtorek zmian w ustawie o obywatelstwie.

W szczególności chodzi o pozbawianie obywatelstwa osoby, które biorą udział w agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Jednocześnie nie można pozbawiać obywatelstwa osób, które nie zagrażają bezpieczeństwu Estonii, na przykład tych, którzy walczą po stronie Ukrainy.

Pozbawić obywatelstwa nabytego drogą naturalizacji będzie można również osoby, które popełniły zbrodnie przeciwko ludzkości. Jednocześnie władze Estonii nie zalecają swoim obywatelom walczenia w jakimkolwiek konflikcie, ponieważ nie są w stanie zagwarantować im bezpieczeństwa.