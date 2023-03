Estonia: Negocjujące skład nowego rządu partie uzgodniły zwiększenie wydatków na obronność do 3 proc. PKB

Partie prowadzące po wyborach parlamentarnych w Estonii negocjacje koalicyjne uzgodniły plan podniesienia wydatków na obronność do 3 proc. PKB. Nowy rząd - w przypadku swojego ostatecznego uformowania - wezwie sojuszników z NATO do podniesienia wydatków na ten cel do co najmniej 2,5 proc. swoich PKB - ogłosili przedstawiciele trzech zaangażowanych w negocjacje partii.

Liberalne ugrupowania Estońska Partia Reform i Eesti 200 oraz Partia Socjaldemokratyczna rozmawiały w piątek w ramach negocjacji koalicyjnych o kwestiach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Podniesiony poziom wydatków na obronność w Estonii miałby według nich obowiązywać przez kolejnych pięć lat.

W centrum planowanych inwestycji obronnych miałoby się znaleźć uzupełnienie magazynów amunicji oraz rozwój obrony przeciwlotniczej i artylerii dalekiego zasięgu. Partie zgodziły się również co do konieczności ożywienia rodzimego przemysłu zbrojeniowego. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego zwiększono by z kolei liczbę funkcjonariuszy policji.

W trakcie negocjacji poruszono także kwestie przydzielenia obronie terytorialnej stałych funduszy oraz rozszerzenia roli kobiet w obronie narodowej. Nie oznacza to jednak obowiązkowej służby wojskowej dla kobiet - zaznaczyła telewizja ERR.

Zwycięska Estońska Partia Reform premier Kai Kallas zdobyła w zakończonych w niedzielę wyborach 31,2 proc. głosów, co przekłada się na 37 mandatów w liczącym 101 reprezentantów jednoizbowym parlamencie Estonii. Drugie miejsce zajęła Estońska Konserwatywna Partia Ludowa (EKRE), zdobywając 16,1 proc. głosów i 17 mandatów. Na miejscu trzecim uplasowała się Estońska Partia Centrum, uzyskując 15,3 proc. głosów i 16 miejsc w parlamencie. Przekraczająca po raz pierwszy próg wyborczy liberalna partia Eesti 200 zdobyła 13,3 proc. głosów (14 mandatów), Partia Socjaldemokratyczna otrzymała 9,3 proc. głosów (9 mandatów), a Ojczyzna - 8,2 proc. głosów (8 mandatów).

Z Tallina Jakub Bawołek