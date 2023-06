Estonia: Oczekiwania na przejściach granicznych z Rosją trwają nawet kilka dni

Z powodu bardzo szczegółowych kontroli po rosyjskiej stronie granicy z Estonią ludzie czekają nawet do kilku dni, by ją przekroczyć. Szczególnie surowej kontroli poddawani są obywatele Ukrainy i Mołdawii - podała w środę telewizja ERR.

Najtrudniejszą sytuację zaobserwowano po rosyjskiej stronie przejść granicznych w Koiduli i Luhamie. Samochody na pierwszych z dwóch przejść na przekroczenie granicy czekają już 24 godziny.

"Oczywiście, że spodziewałam się długiego oczekiwania, dlatego mam ze sobą jedzenie i picie. Nie wiem jednak, czy to wystarczy" - powiedziała cytowana przez estońską telewizję Tatjana.

Peter Maran, dyrektor południowo-wschodnich przejść granicznych w Estonii, powiedział, że Rosja zmieniła w maju procedury kontrolne, co doprowadziło do znacznego wydłużenia całego procesu. Z nowymi przepisami granice przekracza dziennie do 40 samochodów, wcześniej 25 aut mogło ją przejechać w godzinę.

"Obywatele Ukrainy i Mołdawii poddawani są szczególnie rygorystycznej kontroli i wywiadowi" - dodał Maran, zauważając, że sytuacja w Luhamie jest jeszcze gorsza, niż w Koiduli.

Z Tallina Jakub Bawołek