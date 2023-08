Estonia: Od wprowadzenia sankcji przeciwko Rosji wykonano 70 tys. kontroli i wykryto 5 tys. naruszeń restrykcji

Od momentu wprowadzenia międzynarodowych sankcji przeciwko Rosji w Estonii wykonano niemal 70 tys. kontroli i wykryto prawie 5 tys. naruszeń restrykcji - poinformował we wtorek estoński Urząd Podatków i Ceł.

"Od pierwszych dni wojny liczba kontroli estońskiego Urzędu Podatków i Ceł wzrosła, a one same uległy widoczniej zmianie. Podczas gdy w przeszłości skupialiśmy się głównie na kontroli importu, podczas wojny mocno przeorientowaliśmy naszą działalność i obecnie kontrolujemy głównie eksport towarów do Rosji" - powiedziała Kulli Kurvits z urzędu celnego, przemawiając przed Komisją ds. Kontroli Budżetu Państwa i Działań Antykorupcyjnych w estońskim parlamencie.

"Sprawdzamy dokumenty, towary, przeprowadzamy kontrole zarówno wewnątrz kraju, jak i na granicach" - wyjaśniła, podkreślając, że urząd jest organem wykonawczym, a nie stanowiącym prawo, i dlatego handel z Rosją nadal się odbywa.

Przedstawicielka urzędu celnego zapowiedziała, że instytucja przekaże estońskiemu ministerstwu spraw zagranicznych wskazówki dotyczące tego, jak można załatać istniejące luki w kwestii nakładanych na Rosję sankcji, by móc je przedstawić na szczeblu europejskim. Zdaniem urzędu - podała Kurvits - pracę celników ułatwiłoby przygotowanie sankcji o charakterze bardziej ogólnym - szczególnie w kategorii towarów takich jak maszyny czy elektronika.

Z Tallina Jakub Bawołek