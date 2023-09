Estonia: Opuszczający kraj bez powiadomienia władz ukraińscy uchodźcy zablokowali setki miejsc w szkołach i przedszkolach

Ukraińscy uchodźcy wojenni, którzy opuścili Estonię bez powiadomienia władz państwowych, wywołali wiele zamieszania w oświacie, gdyż setki przydzielonych im miejsc w szkołach są nadal zajęte, a dzieci, które potrzebują miejsc do nauki, wciąż czekają - informuje we wtorek dziennik "Postimees".

Komisja ds. kultury estońskiego parlamentu podjęła decyzję o skierowaniu do pierwszego czytania projektu, który pozwala na wypisanie ze szkoły i przedszkola dzieci ukraińskich uchodźców wojennych, które opuściły Estonię bez powiadamiania szkoły.

"Obecnie można wykluczyć ucznia ze szkoły i przedszkola na wniosek rodzica. Szacujemy, że zablokowanych jest kilkaset miejsc szkolnych, przypisanych Ukraińcom, którzy są teraz poza krajem; takich miejsc brakuje szczególnie w Tallinie" - powiedziała Heljo Pikhof, szefowa komisji.

Minister edukacji i nauki Estonii Kristina Kallas poinformowała, że podjęte zostaną próby nawiązania kontaktu z rodzicami zapisanych do szkół dzieci.

W 2023 roku do placówek oświatowych uczęszczało blisko 8500 ukraińskich dzieci, z czego 65 proc. do szkół podstawowych, 25 proc. do przedszkoli, a 10 proc. do szkół średnich lub zawodowych.

Z Tallina Jakub Bawołek