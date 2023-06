Estonia: Parlament ma wezwać do utworzenia międzynarodowego trybunału ds. rosyjskich zbrodni na Ukrainie

Eerik-Niiles Kross, członek komisji spraw zagranicznych parlamentu Estonii, złożył w środę w imieniu 94 posłów projekt oświadczenia, w którym wezwano do powołania specjalnego trybunału międzynarodowego ds. rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Starania dotyczące utworzenia trybunału nazwano "priorytetem estońskiej polityki zagranicznej" - podała agencja BNS.

Projekt wzywa do indywidualnego pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w planowanie, przygotowanie, rozpoczęcie i popełnienie zbrodni agresji przeciwko Ukrainie oraz do powołania w tym celu specjalnego trybunału międzynarodowego pod auspicjami ONZ.

"Obowiązkiem świata jest pociągnięcie do odpowiedzialności osób zaangażowanych w planowanie, przygotowywanie, inicjowanie lub popełnianie zbrodni agresji na Ukrainę, a także sprawców ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych" - zaznaczyli posłowie.

Zgodnie z dokumentem, zbrodnia agresji ze swej istoty jest zbrodnią popełnioną przez kierownictwo państwa. "Bez procesu sprawców zbrodni agresji nie będzie możliwe osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju zarówno na Ukrainie, jak i w całej Europie" - wskazali autorzy.

Podkreślili, że powołany pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ specjalny międzynarodowy trybunał ds. zbrodni agresji ma ścigać kierownictwo Federacji Rosyjskiej. Starania te określono jako priorytet polityki zagranicznej Estonii.

Parlament wezwał estoński rząd i prezydenta do poruszania tej kwestii na wszystkich spotkaniach z przedstawicielami władz innych państw, we wszystkich organizacjach międzynarodowych, których Republika Estońska jest członkiem, jak również na wszystkich forach międzynarodowych, w których uczestniczy. Do władz zaapelowano też o zacieśnienie współpracy z rządem Ukrainy w sprawie badania zbrodni agresji i postawieniu przestępców przed wymiarem sprawiedliwości.

"Riigikogu wzywa rządy i parlamenty narodowe na całym świecie, zwłaszcza sojuszników Estonii, do aktywnego wspierania powołania specjalnego międzynarodowego trybunału pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ" - napisano w projekcie.

Z Tallina Jakub Bawołek